Van por reforma vs Horario de Invierno

Chihuahua— Con el argumento de que no existe una reducción en el gasto de energía eléctrica durante el llamado Horario de Invierno, el Congreso del Estado aprobó ayer enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para eliminar ese cambio de horario para Chihuahua.A nombre de la comisión de energía en el Congreso, la diputada del PRI, Isela Torres Hernández, explicó que resulta evidente que mientras se encuentra vigente el Horario de Invierno, la puesta del sol se adelanta en promedio alrededor de dos horas, durante los meses de octubre a marzo, lo cual provoca que se reduzca el aprovechamiento de la luz natural.“Hay estados que han manifestado su rechazo a este tipo de medidas (cambio de horario) que, según se sostiene por parte de las autoridades federales en la materia, obedece a una política nacional para el ahorro de energía, no obstante, las y los ciudadanos no aprecian ahorros significativos en cuantos a los pagos que realizan por este concepto”, indicó.Expuso que contrario a ello, el denominado Horario de Invierno ha representado afectaciones en los sectores industrial, comercial, agrícola y ganadero.“Quienes realizan este tipo de actividades requieren de la luz solar para el desarrollo de las mismas y, durante este horario, deben concluir sus labores antes del ocaso lo cual acorta la jornada de trabajo y, a su vez, repercute en pérdidas económicas”, manifestó.Además durante esos meses se anticipa el encendido de luces, al menos una hora en la mañana y dos horas en la tarde, lo que genera que el consumo de energía eléctrica se incremente en la mayoría de los casos, añadió.En este sentido puntualizó que por ello el Congreso local solicita que el estado de Chihuahua se mantenga con el horario de verano durante todo el año a fin de evitar esas problemáticas.El acuerdo avalado ayer se debe a un planteamiento hecho por la propia diputada Torres el pasado 26 de julio y por el legislador panista Francisco Javier Malaxechevarría González, respaldados por el Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc, Consejo de Desarrollo Económico Regional, Noroeste Gran Alianza, A.C., División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en ciudad Cuauhtémoc.Así como por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, por sus siglas FICOSEC, del municipio de Cuauhtémoc, Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, Universidad Regional del Norte y el Grupo Sierra de Chihuahua, A.C.

