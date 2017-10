Pactó Duarte con el narco: Corral

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, señaló que la Administración estatal pasada que encabezó César Duarte Jáquez pactó y concedió protección a cambio de paz temporal en determinadas zonas a los cárteles de las drogas, los cuales intentaron también lo mismo con el actual Gobierno del Estado.“Tenemos muchos elementos para presumir que así fue, las propias corporaciones policiacas, los propios agentes lo señalan al decir que estas eran zonas donde no entrabamos nosotros, la Fiscalía General del Estado y me parece que ese es el gran error de quienes sucumben, sobre todos en el ámbito municipal”, dijo.Corral Jurado señaló la semana pasada en medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua que los grupos criminales intentaron un acercamiento con su gobierno, pero fueron rechazados, lo que motivó que diversos sectores sociales en Ciudad Juárez le solicitaran que presentara una denuncia.El mandatario reiteró lo anterior ayer en la frontera y agregó que esta información ya fue entregada a las autoridades federales.“Nosotros compartimos toda la información con el Gobierno de la República, en estos temas nosotros tenemos informado de quienes se mueven, quienes andan haciendo ofertas, quienes están comprometidos con tal o cual grupo”, añadió.Enfatizó que su gobierno no negociará con ningún grupo criminal y enfocará sus esfuerzos a combatirlos, para lo cual ya hay convenios con la Sedena para incluir a la Policía Militar en tareas de seguridad en municipios con problemas, así como programas y planes estales que ya están desplegados.Señaló que en el sexenio pasado, la negociación permitió a la delincuencia fortalecerse“Nosotros no vamos a negociar nunca, nunca, con los grupos criminales. No vamos a caer en ese juego que a veces resulta muy tentador de que ciertos grupos ofrezcan la paz en ciertas regiones o quieran contribuir con la autoridad a cambio de otras protecciones, no lo vamos a hacer con nadie. Me parece que ese fue el error (del gobierno anterior), de que haber creído que reubicando o negociando la paz temporal en algunas zonas, se solucionaba el problema”, indicó.Indicó que la negociación con autoridades permitió a la delincuencia fortalecerse y en particular infiltrar principalmente a corporaciones municipales.“Fue un error de la Administración estatal anterior que evidentemente dejo pasar durante mucho tiempo y en la sierra de Chihuahua estaban más que protegidos. Lo que estamos viendo hoy es el cumulo de complicidades, de ocultamientos, de maquillaje de cifras, el problema no estaba resuelto, el problema estaba disuelto y no es cierto que eso genera paz. Y no la generan las negociaciones porque lo único que hacen es que se empoderan más y crecen más y tienen más armas y tienen más gente”, agregó.