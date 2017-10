Revelarán a nivel nacional investigación por homicidio de Miroslava

Las conclusiones de la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, así como el modelo de investigación policiaca que se siguió para “esclarecerlo”, será dado a conocer a nivel nacional, dijo el gobernador Javier Corral Jurado, que enfatizó que el móvil fue el trabajo periodístico de la víctima.El mandatario indicó que se contempla hacerlo de esa manera, porque se considera que el revelar determinada información ayudará a las pesquisas que se siguen para lograr la detención de los responsables.Sobre el amparo solicitado por Rosa María Breach para conocerlo, indicó que el Estado no tiene la intención de ocultar nada a la familia, pero enfatizó que se busca cuidar la información para no entorpecer el caso.Por esto último, Corral Jurado pidió a Rosa María no sacrificar el objetivo principal que es detener a los responsables.“No hay interés de ocultar nada, menos a la familia, pero tampoco queremos generarle riesgos”, añadió.Corral Jurado indicó que el modelo de investigación policiaca aplicado será dado a conocer a nivel nacional para que pueda ser adoptado por otras entidades donde han ocurrido casos similares.Refirió que en México solamente el 1.5 por ciento de los homicidios de periodistas se ha resuelto o menos, por lo que el modelo aplicado en Chihuahua será ejemplo para resolver este tipo de casos.El crimen de Miroslava se registró las primeras horas del 23 de marzo pasado, cuando la periodista salía de su casa en José María Mata y Río Aros, al norte de la ciudad de Chihuahua, mientras esperaba a uno de sus hijos para llevarlo a la escuela.Ese mismo día, varios periodistas tomaron la tribuna en el Congreso del Estado y conminaron a esclarecer el crimen y un día después se generó una nueva movilización en la llamada Cruz de Clavos en la plaza Hidalgo, frente a la puerta principal del Palacio de Gobierno; ahí se reunieron también grupos de la sociedad civil para condenar el crimen y exigir justicia.

