Piden jueces anonimato

Chihuahua— Tras revelarse que 60 jueces y funcionarios están bajo investigación, juzgadores del Distrito Judicial Morelos enviaron un escrito a este medio de comunicación, pidiendo el anonimato y en el que hablan de lo difícil que es el cargo que desempeñan y donde enfrentan presiones de todo tipo.A continuación el contenido del mensaje:“En estos tiempos los políticos y funcionarios dicen lo que la gente quiere escuchar denostando al Poder Judicial más de lo que está, la función de ser juez es muy bonita pero muy desgastante y hasta ingrata.“Es una gran responsabilidad y por ello se requiere estudio constante y disciplina no sólo en lo profesional, sino también en lo personal, ser honesto, trabajador, con sentido social, pero sin rebasar los límites de lo legal.“Las presiones en asuntos complicados, no sólo en lo laboral, sino que uno se siente presionado por hacer las cosas bien, que la resolución sea justa, pero hay veces que a uno no le demuestran la responsabilidad de un acusado por parte del Ministerio Público y eso genera impotencia, o viceversa.“Por ejemplo un inocente en la prisión pero con una defensa que hasta lo perjudicó, te das cuenta de un culpable joven que por una tontería estuvo en el lugar y las personas equivocadas y lo tiene uno que sentenciar a 70 años de prisión y si a eso le sumamos las críticas constantes de las partes no favorecidas que litigan en los medios de comunicación, añádele el tiempo que le quita uno como juzgador a su familia y eso lógicamente le genera problemas de todos sentidos y hasta el descanso”.

