Obligan a agentes estatales a pagar parte de su uniforme

Elementos de la División de Fuerzas Estatales recibieron la orden de que obligatoriamente deberán de portar el uniforme color azul y abstenerse de combinarlo con otras prendas o usar otros colores, ya que de no acatar la disposición se harán acreedores a la sanción correspondiente.Sin embargo, agentes entrevistados, quienes pidieron se reservaran sus nombres por temor a represalias, se quejaron que no habían sido dotados de uniformes y ellos mismos tienen que comprarlos con sus propios recursos.En Ciudad Juárez actualmente trabajan 220 elementos estatales, 35 de ellos desplegados de forma permanente en El Valle y otros poblados de la zona.Ginés Jaime Ruiz García, encargado de la Dirección de la División de Fuerzas Estatales, envió la circular el 6 de octubre a los coordinadores, titulares de destacamento, encargados de grupo y de bases de operaciones en la que gira la instrucción de que todos los elementos deberán de portar el uniforme azul.Además solicitó que se hiciera conocimiento al personal a su cargo de la disposición, la cual deberá ser cumplida en la inteligencia de que su incumplimiento los hace acreedores a una sanción.Francisco Alvídrez, coordinador de Comunicación Estatal de Seguridad Pública, informó que la disposición fue girada conforme al Manual de Uniformes e Insignias del Sistema Nacional de Seguridad Pública.El manual es considerado como una herramienta básica para homologar la imagen institucional de las corporaciones policiales en el país.Sin embargo, policías estatales se quejan de que desde antes que comenzara la actual administración estatal no les han surtido uniformes, por lo que usan los desgastados que tienen, los combinan con otros de color diferente o de plano se lo compran ellos mismos.“Cada quien compra uniforme; tenemos 4 años que no nos dotan de los mismos, supuestamente sería en esta administración estatal”, comentó un agente.Otro elemento expresó que tiene compañeros que combinan los pantalones de color azul, caqui o verde; aunque la mayoría sí tiene la camisola azul, también algunos utilizan una prenda de otro color –verde o caqui– por necesidad.Coincidió en señalar que durante la actual administración estatal no se les ha dotado de uniformes, pero además les quitaron otras prestaciones como la dotación de calzado, ya que tienen que adquirir —con sus propios medios— las botas reglamentarias.Otro artículo que no les han proporcionado y que tienen que adquirir de su bolsa, “con un conocido de los jefes”, son las insignias que usan en el uniforme, ya no les permiten utilizar las siglas PEU (Policía Estatal Única), sino las que dicen CES (Comisión Estatal de Seguridad).“Es muy raro cuando te dotan de uniforme o equipo; cuando entras te dan dos uniformes y pasados 2 o 3 años tenemos que hacernos garras, ya lo demás lo tenemos que comprar nosotros con dinero de nuestro bolsillo”, expresó otro de los policías.Dijo que por eso siempre andan “bien jodidos” con los pantalones despintados y les sale más barato pintarlos, ya que cuestan entre 180 a 190 dólares el pantalón y la camisa.Acerca de la medida de obligarlos a utilizar el uniforme azul, agentes entrevistados dijeron que no tienen problema de hacerlo, siempre y cuando los doten de ese aditamento.De acuerdo al manual, en el proceso de cambio de imagen de las corporaciones policiales, el uniforme reviste un aspecto primordial ya que refleja ante la ciudadanía, entre otras cosas, el profesionalismo de sus miembros, la preparación y presentación.Señala que el uniforme significa autoridad, honor, dignidad y por la importancia y trascendencia que revisten las actividades que desarrolla la Policía, como responsable del orden, la tranquilidad y seguridad de las personas, sus libertades y patrimonio.