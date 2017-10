Piden a Corral denunciar a cárteles que buscan pacto

Al ventilar el gobernador Javier Corral Jurado que los cárteles han querido negociar con el Gobierno del Estado, surgieron voces que piden al mandatario denunciar ante las instancias de procuración de justicia a esos grupos que buscan operar en Chihuahua.La diputada Isela Torres, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, dijo que Corral debe actuar por la vía jurídica y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Procuraduría General de la República (PGR), porque al no hacerlo estaría encubriendo a los presuntos delincuentes que han pretendido negociar.“No se puede quedar únicamente en una declaración que el gobernador dio en entrevista, debe actuar por la vía de la legalidad e interponer las denuncias correspondientes”, afirmó la legisladora.En esto coincidió Óscar Máynez Grijalva, criminólogo y profesor universitario, quien dijo que si Corral posee información de los cárteles debe ponerla en manos de autoridades federales.El Diario buscó abundar del tema con el mandatario estatal ayer durante su visita a esta ciudad, pero éste declinó dar detalles sobre tales ofrecimientos.Los consultados expusieron que Corral debe ser cuidadoso con este asunto y exponer ante las autoridades cómo se dio ese intento de los narcotraficantes de pactar con la autoridad.Máynez Grijalva dijo que en caso de recibir mensajes por parte de grupos delincuenciales lo esperado es que fuera a través de terceros y de funcionarios involucrados en el área de seguridad.“Sería lamentable que el gobernador tuviera contacto directo con las cabezas de estos grupos”, declaró.Agregó que “el decir que no se está negociando tampoco es justificación para explicar el aumento de la violencia. Esa información se debe dar al Gobierno federal y exigir que hagan su trabajo”, refirió.Eduardo Mariscal Ojeda, presidente de la Federación de Abogados del Estado de Chihuahua Zona Norte, dijo que es probable que el Gobierno busque mostrar que no está dispuesto a acuerdos de esa naturaleza.Indicó que la coordinación debe existir primero entre los tres órdenes de gobierno, para poder unificar estrategias y criterios.Jaime Rodríguez Gutiérrez, presidente de la Barra y Colegio de Abogados, dijo que el asunto requiere un manejo discreto.Mencionó que el crimen organizado es un mal con el que deben lidiar los gobiernos, pero de manera prudente para que no se perjudique a la sociedad.En una entrevista en el programa “Por la Mañana” de Radio Lobo, el gobernador expuso que los cárteles han querido negociar con el Estado, y que sus propuestas han sido desechadas.Sin embargo, el mandatario no dio detalles de si hubo contacto directo con los grupos o cómo se hizo dicho planteamiento. (Cinthya Ávila, Miguel Silva / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.