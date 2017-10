Abuelastro pidió amparo una semana después de desaparición

Chihuahua— Una semana después de la desaparición de Alondra María Nolasco Corpus, su abuelastro identificado como Ramiro C. solicitó el amparo de la justicia federal en el juzgado segundo de distrito, según consta en el expediente 1458/2017.La admisión se dio el 26 de septiembre del año en curso, nueve días después de que la menor desapareciera de su domicilio la madrugada del lunes 18 de septiembre.De acuerdo con información publicada en la lista de acuerdos del citado juzgado, los actos reclamados son “actos privativos de la libertad” en específico orden de aprehensión librada, orden de cateo y su ejecución argumentando la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales.La demanda de amparo fue admitida el 27 de septiembre y señala el 20 del presente mes para que se lleve a cabo la audiencia incidental y el 26 del mismo para la audiencia constitucional.El pasado 6 de octubre el quejoso exhibió ante la autoridad un depósito de garantía para que surta efectos la suspensión provisional.Luego de que la Fiscalía confirmara la existencia de una orden de aprehensión en contra del abuelastro de Alondra, su madre Jessica Corpus señaló que más allá de eso y la posible detención de cualquier sospechoso, lo que le importa es que la niña aparezca y hasta ahora, no hay ningún indicio de ella.“Lo que me importa es mi hija y no quiero que vayan a cerrar el caso diciendo que ya tienen a una persona detenida y no se enfoquen en seguir buscando. Hasta donde yo sé, no hay pruebas suficientes o algo concreto como para afirmar que este señor la tiene”.Dijo que la tarde del viernes se enteró de la medida emitida por la autoridad judicial, sin embargo, no como mandato para su detención.“Me dijeron que era una orden de presentación para que declare de nuevo. Hay muchas cosas que no se saben pero no quiere decir que el señor sea el responsable. El carro y el teléfono de él siguen en manos de la Fiscalía como parte de la investigación. Yo no lo he vuelto a ver desde el día que vino a ofrecer ayuda para buscar a Alondra”.A casi tres semanas de la desaparición de su hija, la entrevistada señaló que “hay días en que no sé si llorar, gritar o salir corriendo, la vida tiene que seguir y tengo dos niños más que me necesitan”.A la incertidumbre por la ausencia de Alondra se suman los ataques y comentarios negativos que algunas personas le hacen.Hoy domingo, dijo, continuarán con la búsqueda de la menor en el sector suroriente de la ciudad ya que hay algunos datos aportados que sugieren que Alondra podría encontrarse allá.