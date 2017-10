Recuperan mando pero con menos policías

Luego de retomar el mando de sus corporaciones policiacas, los municipios intervenidos por el Gobierno del Estado desde febrero operan ahora con menos personal para tareas de seguridad pública y vialidad.En Valentín Gómez Farías, de 22 agentes que había a principios de año, sólo 16 retomaron su lugar en la Policía Municipal; en Ignacio Zaragoza volvieron sólo seis de 13, y 70 de 110 en Nuevo Casas Grandes.El personal faltante, de acuerdo con los alcaldes, reprobó las pruebas de confianza a las que fueron sometidos o se dio de baja antes de la concentración en la ciudad de Chihuahua.Las Policías de estos y otros dos municipios del occidente del estado –Madera y Casas Grandes– fueron “intervenidos” desde febrero pasado.Desde entonces, los agentes locales fueron reemplazados por agentes estatales –300 en total– que llegaron al occidente del estado procedentes de las zonas Norte y Centro.En Madera, de acuerdo con datos del alcalde Jaime Torres Amaya, 45 elementos no se reincoporaron a las filas, de 98 que tenía originalmente.En este municipio, sin embargo, continúa la presencia de los agentes estatales que, en el caso de las otras demarcaciones, empezaron a retirarse desde el pasado miércoles.Otros dos municipios incluidos en el decreto fueron Temósachic, cuya alcaldesa rehusó enviar a sus agentes a las pruebas, y Casas Grandes, cuyos datos de personal certificado no estuvieron disponibles.En total, un 40 por ciento de los 220 agentes concentrados no aprobaron los exámenes, informó el Estado. (Sandra Rodríguez)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.