Descarta Estado censo de ‘chuecos’

Chihuahua— El director general de Gobernación, Joel Gallegos, descartó que la instancia estatal tenga facultades para realizar un censo de autos “chuecos”, como exigen los dueños de las unidades y la petición que sostiene el Congreso del Estado.Agregó que Gobernación estatal tiene la obligación y las facultades de hacer los aseguramientos, como se han efectuado, pero no puede hacer un censo de autos introducidos de manera ilegal al país.El decomiso de tres vehículos provocó que decenas de personas bloquearan las instalaciones de la División de Vialidad para pedir que fueran liberados los automóviles.El comisario de Vialidad, Carlos Reyes, declaró que la dependencia seguirá haciendo los aseguramientos de los autos sin placas que sean localizados en la ciudad, los cuales son entregados a la Unidad Fiscalizadora de la Secretaría de Hacienda.Luego de la protesta realizada la noche del jueves por parte de los dueños de las unidades aseguradas, Reyes expuso que la dependencia no puede hacer negociaciones o cambiar el estado legal de las unidades aseguradas.Los dueños de los autos han pedido que no sean asegurados los modelos 2011 y anteriores, pero la indicación es que toda unidad sin matrícula debe ser detenida por las autoridades.Los diputados locales coincidieron en que el Gobierno del Estado debe realizar un censo de autos “chuecos”, sin fines recaudatorios.A petición del diputado del Panal, René Frías, el Congreso planteó que de igual forma la autoridad debe detener sus intenciones por el decomiso de esas unidades.“Nos pronunciamos porque permiten la libre circulación a unidades de carga o transporte con esas placas se permita también a los vehículos de uso familiar o de trabajo, puesto que con el decomiso no se ha logrado disminuir los índices delictivos en nuestro estado”, añadió René Frías.

