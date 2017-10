Frenan envío de reos a centro de arraigo

El Tribunal de Enjuiciamiento concluyó con los juicios orales rezagados tras emitir una serie de sentencias en “fast track” y determinó no enviar más procesados al Centro Estatal de Arraigos (CEA), todo al atender una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que consideró ilegal el funcionamiento de estos espacios.Jueces consultados al respecto indicaron que a partir de ahora los procesados serán enjuiciados en un plazo máximo de dos meses tomando en cuenta la fecha en que se radiquen las causas penales ante esa autoridad.Los reos que sean puestos a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento cuando esté a punto de vencer la medida cautelar de prisión preventiva o ya haya fenecido, se les impondrán cautelares diversas a la prisión preventiva, afirmaron.Aunque no se ha analizado cuál o cuáles cautelares serán fijadas para los acusados de delitos de alto impacto.El pasado 29 de agosto la CNDH emitió la recomendación 29/2017 en la que determinó que es ilegal el funcionamiento de centros de arraigo operado por el Gobierno estatal y le solicitó al gobernador Javier Corral Jurado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Julio César Jiménez Castro, que la prisión preventiva se lleve a cabo en los centros penitenciarios y no en lugares habilitados o acondicionados, como los CEA.La CNDH también consideró que el enviar a los procesados a los CEA es prolongar indebidamente la prisión preventiva. La ley establece que la prisión preventiva sólo debe estar en vigor un plazo máximo de 2 años y al concluir ese lapso no debe imponerse ninguna cautelar privativa de libertad, como lo es el internamiento en los CEA. Es decir, que se respete el derecho de todo procesado a recibir sentencia en un período máximo de 2 años.Derivado de lo anterior, personal de Gestión Judicial perteneciente al Consejo de la Judicatura comenzó a revisar las causas penales correspondientes a los internos del CEA para asignarles la fecha de inicio del juicio oral y las diversas salas que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento desahogaron las audiencias correspondientes a unos 13 juicios orales y emitieron veredicto y sentencias.Trabajo que permitió desfogar el CEA de Ciudad Juárez, ubicado en la calle Barranco Azul.Al día de ayer, ese espacio registraba una población de unos 18 internos.Mientras que en agosto del 2016 cuando la CNDH inició el expediente CNDH/3/2016/6651/Q, correspondiente a la recomendación 29/2017, en los centros de arraigo tanto de Ciudad Juárez como de Chihuahua había 56 reos.El pasado 29 de agosto el centro de arraigos de Juárez albergaba a 47 personas.

