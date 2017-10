Buscan cárteles negociar: Corral

Chihuahua– El gobernador Javier Corral Jurado reveló ayer que los cárteles han querido negociar con el Gobierno del Estado, pero aseguró que sus propuestas han sido desechadas porque “son muy cínicos” y no cree en esos acuerdos.El asunto fue expuesto por el mandatario durante una entrevista de radio que ofreció ayer al programa “Por la Mañana” del sistema de noticias Radio Lobo, al momento de abordar el problema de inseguridad y la violencia que azota al estado.“Hemos desechado cualquier propuesta, negociación que nos han planteado durante este año, porque, son muy cínicos, nos han planteado negociaciones tremendas y ahí es donde no creemos", expuso sin dar detalles de qué grupos lo buscaron ni cómo lo hicieron, si de manera directa o a través de sus funcionarios.En la entrevista en programa de radio, Corral habló del incremento en el índice delictivo, aunque aseguró que se está haciendo la tarea y no se va a desistir en combatir la delincuencia.“En lo que no creemos, eso sí lo digo claramente, es en las negociaciones con los cárteles” afirmó el gobernador.Corral dijo que esos acuerdos significan solamente ir dejando el problema, “lo oculta y lo negocia, pero está ahí y luego vuelve a surgir como ocurrió ahora”.Declaró que la ola de violencia en la entidad se debe a que se han reforzado los cuerpos de seguridad y actuado en zonas en las que antes no había estrategia, y recalcó que a pesar de los embates de los criminales no habrá ninguna negociación con ellos.Por separado, el fiscal general, César Peniche, declaró que por ningún motivo el Estado puede pactar con los criminales, pero no abundó sobre el tema.Corral añadió que él mismo ha sido testigo de la violencia, ya que tuvo que pasar por donde ejecutaron el jueves a dos personas cerca de la caseta de peaje de la carretera Chihuahua Cuauhtémoc, cuando se dirigía al Informe de Gobierno de la Alcaldía de Cuauhtémoc, pero eso no cambia la postura de su administración de no abrir negociaciones con los criminales.Atribuyó los picos en la incidencia de violencia a la disputa que hay entre los criminales por el control de la venta de drogas en la localidad, ya que ahora ese es un principal negocio.Al hablar respecto a su seguridad, descartó que haya sido víctima de algún ataque o atentado, tras las especulaciones que se generaron luego de que en su mensaje de balance de Gobierno, emitido el pasado miércoles, expresó que su equipo y él saben “de las que se han salvado”.Dijo que esta expresión la utilizó para referirse a las trampas que le han puesto para generar confrontaciones entre personas y los escoltas de su guardia personal, pero este comentario generó una serie de versiones que precisaban que Corral había sido amenazado, incluso de muerte. (Con información de Orlando Chávez)