Unos lo alaban, otros lo critican

Tras el discurso emitido por el gobernador Javier Corral Jurado sobre su primer año al frente del estado, unos lo critican, mientras que otros, principalmente de su partido, lo alaban.Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia, experto en temas de seguridad y narcotráfico y asesor de organismos internacionales, criticó la postura que frente a la corrupción ha asumido el gobernador Corral.“Corral… no propuso ni adoptó ninguna limpieza patrimonial del sistema judicial al estilo Colombia o Italia, no adoptó ningún tipo de ley de redes de auditorías ciudadanas al estilo Brasil, USA, Canadá o Italia, no propuso y menos aún actuó para establecer auditorías independientes del dinero electoral mafioso que hoy es la principal raíz de la violencia organizada extrema en México”, acusó el investigador.Buscaglia cuestionó el trabajo de 12 meses del gobernador al frente de Chihuahua, particularmente en lo referente a la justicia y los derechos humanos.“Corral pertenece a esta fauna que mucho habla, mucho reparte y ningún resultado objetivo muestra”, dijo.Mejoras tales como la reducción objetiva de la delincuencia organizada de Chihuahua en sus 23 vertientes, o la disminución de la explotación laboral y de la esclavitud sexual/laboral de mujeres y niñas en Chihuahua, o la reducción significativa de la pobreza, ejemplificó.El académico se lanzó además contra la pretensión del gobernador de crear una red de medios públicos, al considerar que tal acción servirá para crear un aparato de propaganda que le sirva para promover su imagen de cara a la búsqueda de otros cargos políticos.“A este sistema obedece el aparato propagandístico de concesiones de medios, que sin saberlo o a sabiendas, terminará fomentando más crimen organizado en la política de Chihuahua y de México“, aseguró.Martha Tagle, feminista y exsenadora, vinculada a los movimientos de izquierda, evaluó en cambio positivamente el primer año de Corral al frente del Gobierno estatal.“Hay que resaltar que sin duda el gobernador recibió el estado en condiciones muy difíciles”, dijo.Al igual que el balance presentado a la ciudadanía, donde el eje central del discurso fue la referencia a la administración estatal anterior, encabezada por César Duarte, Tagle indicó que ha sido esa la bandera más importante del gobierno de Corral.“A diferencia de otros gobiernos que también llegaron con esa promesa de justicia, como en Nuevo León con ‘El Bronco’ y demás que al final no procesaron este tema de ir contra quienes saquearon el estado en serio”.“En cambio me parece que en Chihuahua la solidez de cómo presentan las denuncias en contra del exgobernador Duarte habla bien del compromiso que se tiene con el estado”, aseveró.La también exlegisladora por el entonces partido Convergencia (actualmente Movimiento Ciudadano) dijo que la tipificación del feminicidio y la inclusión en espacios de poder público de luchadores sociales como Luz Estela Castro, son muestra del avance de la agenda de derechos humanos en la entidad.Acerca de la inseguridad, tema apenas tratado en el informe, Tagle señaló que el crecimiento de la violencia ha sucedido en todo el territorio nacional y que se trata de un fenómeno que escapa a la capacidad del gobernador.“La delincuencia organizada y el crimen tienen muchos años en Chihuahua, el estado fue de los primeros lugares donde se habló de presencia de cárteles y eso no se va a mover, no va a cambiar el tema de un momento a otro, no podemos esperar que cambie de la noche a la mañana”, aseguró.En el mismo sentido se manifestó el diputado local del PAN Jorge Carlos Soto Prieto, uno de los legisladores más cercanos al gobernador.“No nada más somos un estado de paso, ya es un gran negocio vender drogas localmente, es un fenómeno que está pegando muy duro en Chihuahua. Es un fenómeno muy complejo, muy grande que va más allá de lo que puede hacer el Gobierno del Estado solo, creo que se ha visto un compromiso real, este gobierno, no como de anteriores”, mencionó.Soto consideró que hace falta más apoyo de la Federación y mejor coordinación con las policías municipales para articular acciones que garanticen mejores estrategias de combate a los grupos de la delincuencia organizada.Aunque los homicidios dolosos han aumentado durante la gestión del gobernador Corral, el diputado panista dijo que hay que poner en perspectiva dicho incremento, ya que, señaló, se encuentra lejano todavía de la situación que se vivió en años anteriores.“Estamos muy lejos de las estadísticas de terror que vivimos en el estado de Chihuahua, las del 2008. 2009, 2010, 2011, sí hay una tendencia al alza pero muy lejos de lo que tuvimos en aquellos años de terror y sí se ve un compromiso muy fuerte del Gobierno del Estado”, aseguró.Sobre la relación del gobernador con los medios de comunicación, en específico sobre el señalamiento a que algunos medios se niegan a reconocer el trabajo del gobierno, Soto dijo que el gobernador tiene derecho a señalar las “mentiras” difundidas.“Yo como demócrata que soy siempre ponderaré el trabajo que hacen los medios de comunicación, es muy sana para una democracia la crítica. Pero contar mentiras francas como lo han hecho algunos medios, por ejemplo en el caso del refinanciamiento que era más deuda para Chihuahua, esto tampoco se vale y por supuesto que el Ejecutivo y cualquier parte interesada está en todo su derecho para manifestarlo con todas sus letras”, dijo.La legisladora Isela Torres, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, consideró que el discurso sobre la corrupción del gobierno de Duarte ha sido utilizado para justificar la falta de políticas públicas en la entidad.“Hay una parálisis, no vemos obra pública, no vemos avances en educación. Pero lo más preocupante es el elevado número de muertos que se dan en el estado de Chihuahua porque la inseguridad está cada vez peor”, expresó.De los compromisos de campaña asumidos por el entonces candidato Corral, dijo Torres, no se ha cumplido ninguno.“No vemos una sola obra pública que ellos hayan iniciado y siguen echándole la culpa de todo a la administración pasada cuando ya tienen un año y ya deberían de haber ejercido su propio presupuesto y haber aprendido a gobernar”, declaró.El gobernador, aseguró la priista, se ha enfrascado en la “venganza” que representa la Operación Chihuahua, como se ha llamado la estrategia de investigación de los desvíos de dinero público que presuntamente se realizaron en el gobierno de Duarte. (Itzel Ramírez/ El Diario)