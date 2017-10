Descartan balacera en Rubio

Cuauhtémoc— El fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, informó ayer sobre la supuesta presencia de personas armadas en el seccional de Rubio.Mencionó que gracias a la vigilancia policiaca en la zona se disuadió la congregación de grupos armados, y agregó que no se tiene información de que se haya presentado alguna balacera.“Se organizaron los diferentes cuerpos de seguridad pública, se atendió dicho llamado y la presencia de los uniformados disuadió a estos grupos, por lo que desistieron de un posible enfrentamiento o de arribar a la ciudad, se continuó haciendo búsqueda de vehículos con personas armadas sin tener resultado hasta este momento”, comentó.En tanto, ante las llamadas que hicieron el pasado miércoles diversos sectores en la región occidente para que la población evitara circular por el corredor de Cuauhtémoc a Rubio, el fiscal general del Estado, César Peniche, dijo que muchos de esos llamados carecen de veracidad.Al ser entrevistado ayer en el edificio de rectoría, Peniche Espejel declaró, “realmente los llamados que han hecho algunos sectores, muchos de ellos carecen de la información veraz de lo que ocurre, no obstante nosotros actuamos de inmediato, se hacen recomendaciones de manera preventiva exclusivamente”.Empero desde el miércoles –continuó– han estado realizando los recorridos pertinentes elementos de la Comisión Estatal de Seguridad por instrucciones de la fiscalía general y no hemos detectado ese movimiento al que aluden algunas versiones que han salido en redes sociales, puntualizó.El titular de la FGE volvió a mencionar que los enfrentamientos entre los criminales, son por las reminiscencias de la disputa entre dos grupos criminales y en cada uno de ellos ha generado la violencia, concretamente entre “El 80” y la gente de “El Cabo”, pero son los reacomodos que derivan precisamente de esa rivalidad, sentenció.

