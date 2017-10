A 4 años del trágico Aeroshow, hay un detenido

Chihuahua— “Llevo cuatro años en prisión y soy el único sentenciado por el accidente del Aeroshow, ¿dónde esta la justicia que tanto se pregona que hay en Chihuahua?”, expresó desde el Cereso número Uno de Aquiles Serdán, el piloto Francisco Velázquez Samaniego mejor conocido como “Panchito”.Es él quien el 5 de octubre de 2013 conducía la troca monstruo “Big Show” que provocó el accidente en el Festival Extremo Aeroshow en la presa El Rejón con saldo de nueve personas fallecidas y más de 90 lesionadas.Al cumplirse cuatro años de aquella tragedia que enlutó a la sociedad chihuahuense, y a través de su abogado Alejandro Chapa Medellín, dio su opinión sobre el tema.El sentenciado, a quien le falta un año para cumplir su condena y salir de la cárcel, manifestó su inconformidad de cómo las autoridades de la Fiscalía General del Estado, en el Gobierno –entonces priísta y hoy panista–, se olvidaron del caso, pese al cúmulo de irregularidades que derivaron en el accidente.Desde el encierro “Panchito” responsabilizó nuevamente a la administración municipal 2010-2013, encabezada por el exalcalde Marco Adán Quezada Martínez, de la mala organización y graves omisiones de seguridad.El Diario envió por escrito una serie de preguntas a “Panchito”, quien desde las celdas del Cereso respondió ayer, a través de su abogado, Alejandro Chapa.“En los cuatro años que he estado aquí, quiero agradecerle al comandante Soto porque me han cuidado bien y mis compañeros en general me ha tratado bien”, agregó.Velázquez Samaniego cuestionó dónde están los procesos que iban a iniciarse en contra del expresidente municipal Marco Quezada, el exsubdirector de Gobernación, Javier Torres Cardona; el exsecretario del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez y el extesorero municipal, Idelfonso Sepúlveda.Así como contra el exdirector de Desarrollo Empresarial y Turístico, Alfonso Prieto Prieto; el exoficial mayor, Horacio Flores y el exregidor presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Manuel Fuentecilla Noriega.A todos ellos en la pasada administración la Fiscalía les retiró los cargos, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó fincarles cargos penales, dijo.“Sus juicios orales ni siquiera han iniciado, yo soy el único que está pagando. Me falta un año para salir pero también reconozco y no eludo mi responsabilidad”, manifestó.“Fuimos varios los que participamos en todo esto, si el Municipio y los organizadores hubieran puesto la seguridad necesaria nunca habría pasado el accidente, los que incumplieron con sus responsabilidades y el contrato hubieran podido evitar la tragedia”, reiteró.“Panchito” trabaja en el taller mecánico del Cereso. Las únicas visitas que recibe son las de su abogado y, de manera muy retirada, la de familiares que viven fuera del estado.

