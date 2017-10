Van a Corte vs designación de ‘Lucha’ Castro en Judicatura

Chihuahua— Tras ser desechado un amparo promovido por el abogado Gerardo Cortinas Murra en contra de la designación de Luz Esthela Castro como consejera de la Judicatura, el jurista anunció que llevará el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.El Juez Décimo de Distrito, con sede en esta ciudad, consideró que el quejoso no acreditó en ningún momento tener interés legítimo para impugnar ese acto y desechó el asunto.Cortinas Murra detalló que la resolución indica que no acreditó una situación de vulnerabilidad o algún tipo de afectación por la posición que guarda en el orden jurídico, pues de sus manifestaciones se desprende que únicamente aduce ser “abogado” pero no su afectación directa.Al respecto dijo que existe una excesiva parcialidad y falta del profesionalismo del juzgador, y especificó que la afectación radica en la inexistencia de un procedimiento de la autoridad que permitiera participar a todos los “abogados”, en igualdad de condiciones, al cargo de Consejero Ejecutivo de la Judicatura del TSJ.Indicó que inclusive el juzgador consigna una aberración jurídica al señalarle que no demuestra que la designación le afecte. En éste sentido puntualizó que toda la sociedad es sujeta a ser destinataria de las normas constitucionales, y en específico para ocupar ese cargo público, en el que pedían ser abogado, va a quienes tienen título en Licenciado en Derecho, enfatizó.

