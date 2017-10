Limpiamos la casa y pusimos orden: Corral

Cargando

Doce meses al frente del estado de Chihuahua los ha ocupado el gobernador Javier Corral en “limpiar la casa y poner orden”, declaró el mandatario.“Nos hemos dedicado a limpiar la casa y a poner orden, construimos un gobierno con un alto sentido ético, enemigo de la corrupción”, escribió el gobernador en su cuenta de Facebook en el marco de su ‘balance’ informativo sobre su primer año en el cargo.En su discurso, el gobernador se concentró principalmente en la crítica a la gestión del exmandatario César Duarte y anuncios sobre los ahorros por planes de austeridad y aplicación de programas sociales.Sin embargo, en el balance el gobernador no dedicó ni una palabra a los casos que han marcado su mandato, como el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el de la joven Andrea Athié, masacres ni las constantes balaceras acontecidas en la entidad.Tampoco hubo mención de los casos que, documentados por la prensa, evidenciaron la contratación de decenas de familiares de funcionarios en puestos de la administración pública o de la adjudicación directa de contratos por encima de los montos permitidos por ley.Al inicio del evento, realizado en el Patio Central de Palacio de Gobierno, un video aseguraba que la administración de Corral estaba centrada en atender “a los pobres y, de ellos, a los más pobres”.A espaldas del gobernador se sentó su gabinete completo, con el coordinador Gustavo Madero y César Jáuregui, secretario general de Gobierno, como figuras principales a ambos costados de la esposa de Corral, Cinthia Aideé Chavira Gamboa.A lo largo de su discurso, el mandatario hizo referencia en varias ocasiones al gobierno anterior para hablar de las órdenes de aprehensión giradas en su contra por presunto desvío de recursos públicos; además se refirió a las condiciones económicas en las que se encontraba la entidad a su llegada al poder, en octubre del año pasado.“Al momento se han detenido a 12 exfuncionarios pertenecientes a la red de corrupción de César Duarte en un tiempo récord de menos de un año de investigación, y se han dictado 10 órdenes de aprehensión por la planeación, organización e instrucción del desvío y disposición indebida de más de mil millones de pesos”, mencionó.Reiteró que no habrá impunidad ni perdón a quienes, en el sexenio anterior, se hubiesen beneficiado ilegalmente del erario.Corral dijo que, en octubre del año pasado, la entidad contaba con una cantidad mínima de dinero que no podía asegurar el funcionamiento de la administración.“Recibimos la tesorería del Estado con un saldo disponible de 22 millones de pesos, la mayor deuda del país en relación al Producto Interno Bruto estatal y el peor historial de crédito que se recuerde”.“En octubre del año pasado, para mantener en circulación las patrullas de la Policía estatal, había que pagar por adelantado a las estaciones de gasolina y a los talleres de mantenimiento”, afirmó.Ante ello, el gobernador resaltó que se han ahorrado mil 624 millones de pesos, de octubre de 2016 a agosto de 2017, en comparación con el mismo período de 2015 a 2016.“Destacando el ahorro en la contratación de asesorías por 773 millones de pesos, en comunicación social por 573 millones de pesos sólo en la administración central, ya que ahora se pagan solamente los espacios que se contratan para publicaciones oficiales y se hace a tarifas comerciales”, mencionó en referencia al plan de austeridad que además ha recortado gastos en telefonía celular y transporte de funcionarios.Se lanzó igualmente contra algunas organizaciones que, dijo, en contubernio con servidores públicos de la administración pasada, beneficiaban únicamente a sus operadores políticos.Como ejemplo puso a la Confederación Nacional Campesina y la Unión Ganadera División del Norte en sus tratos privilegiados con algunos agricultores.Corral hizo un llamado a diferentes sectores de la sociedad para trabajar en conjunto por Chihuahua.“Juntos, juntas, sociedad y gobierno podemos construir un presente inmediato de paz, de justicia, de democracia, de tolerancia, de inclusión, de equidad, de diversidad. La tarea es tan bella, pero tan seria y tan ingente que nos rebasa a las autoridades solas; requerimos la colaboración de cada mujer, de cada hombre, de cada niña, niño, joven, mestizo, indígena”, dijo el mandatario.Arropado por la presencia de su gabinete en el templete, Corral dijo que su gobierno no está comprometido con mafias o intereses de ninguna índole y que su administración atiende las necesidades de los chihuahuenses sin distingos partidistas.La tipificación del feminicidio, la reforma para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y la reestructuración de la deuda pública fueron tres de los temas en los que el gobernador agradeció la aprobación del Congreso.Pancho Barrio, GómezMorín… y los mediosDurante el evento, Corral saludó a su correligionario y exmandatario Francisco Barrio, una de las figuras más cercanas al gobernador. En primera fila, Barrio escuchó el informe y contestó con una sonrisa la referencia que hiciera Corral.El fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, también salió a relucir en el informe del gobernador.“Nos ha tocado un tiempo difícil para gobernar, pero a pesar de adversidades y nuevos retos, ya se empiezan a despejar las sombras del pasado… Vamos a ver pronto las estrellas… como dijera Manuel Gómez Morín”, agregó Corral.De nueva cuenta el gobernador arremetió contra los medios de comunicación. Primero, cuando al hablar de las tareas de seguridad se refirió al trabajo de dos integrantes de su gabinete.“En el rubro de seguridad y justicia, nuestro fiscal el maestro César Augusto Peniche y el doctor Óscar Aparicio Avendaño, comisionado Estatal de Seguridad, han hecho una honrosa labor. Aunque a veces los medios no lo quieran reconocer”, aseguró.Posteriormente Corral llamó a su gabinete a no abrumarse por las “mentiras” de los medios.“La medida política más costosa fue, eliminar en 9 meses, casi 800 millones de pesos en todas las dependencias de Gobierno del Estado, de convenios con medios de comunicación a través de los cuales se compraba en muchos de los casos, el silencio frente a la corrupción”, dijo.Agregó que “el halago impúdico al gobernador o se maquillaba u ocultaban los verdaderos datos y estadísticas en el tema de la inseguridad, los abusos de poder y la impunidad. Los medios más afectados por esa medida han vuelto su ira en descalificación permanente, una burda y ya grotesca campaña de desinformación, de calumnias y mentiras”.“A mis colaboradores, al gabinete, les digo que no nos abrume la mentira, ni nos distraigamos de nuestro objetivo por el golpeteo, al final hablarán nuestros resultados; el pueblo no es menor de edad, y a nosotros no nos vencerá la calumnia ni la difamación, como formas de extorsión”, aseguró. (Iztel Ramírez / El Diario)