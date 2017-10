En huelga de hambre internos de Aquiles Serdán

Chihuahua— Un grupo de internos del penal de Aquiles Serdán, de la pandilla de 'Los Aztecas', se puso en huelga de hambre debido al maltrato que aseguran les están dando los custodios en aparente represalia por la masacre de 15 personas que ocurrió la semana pasada en un centro de rehabilitación, trascendió de manera extraoficial.Al respecto, ayer la encargada de comunicación social de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Claudia Alexandrina Saucedo Hernández, informó que no había internos en huelga de hambre.Trascendió que la noche de este lunes los presos pertenecientes a la citada pandilla presuntamente intentaron amotinarse pero los custodios los sometieron y ayer no les permitieron salir de sus celdas, acción que aumentó el descontento de los internos.Se informó que desde el pasado fin de semana, los custodios iniciaron exhaustivas revisiones en las celdas que ocupan estos pandilleros al parecer en busca de evidencias que pudieran estar vinculadas en la masacre en el centro de rehabilitación.En las revisiones los custodios al parecer no encontraron nada relacionado con el atentado que ocurrió el martes de la semana pasada en la colonia Rosario, únicamente aseguraron algunas armas “hechizas” de las llamadas puntas.Supuestamente fueron al menos dos revisiones las que hicieron los custodios en las celdas de 'Los Aztecas', hechos que motivaron el descontento de los presos porque supuestamente, dicen, esa pandilla nada tuvo que ver con la masacre como lo han asegurado las autoridades.Ayer se dio a conocer que al menos son diez los presos que se encuentran sin probar alimentos hasta que termine el hostigamiento por parte de los custodios.Asimismo trascendió que los presos inconformes han tratado de reportar los hechos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos pero los custodios no les han permitido siquiera salir de las celdas.

