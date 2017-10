‘Truenan’ agentes estatales vs Gobierno

Nuevo Casas Grandes— Tras cumplir con la misión de cubrir las labores preventivas durante la capacitación de los policías municipales, la sensación de los elementos de la Policía Estatal Única es de total decepción y frustración hacia el Gobierno del Estado que sienten, los ha relegado.“Apoyamos de manera extraordinaria al Gobierno del Estado en su proyecto para profesionalizar a las policías preventivas, dijeron que serían tres meses y nos retuvieron siete meses lejos de nuestras familias y lugar de residencia y ahora, nos distribuyen a diferentes puntos sin asistencia de hospedaje siquiera, es decepcionante esto”, reclamó uno de los oficiales que recién dejó la plaza de Nuevo Casas Grandes y ahora está concentrado en la ciudad de Chihuahua, quien solicitó quedar en el anonimato para evitar represalias en su trabajo.En su situación se encuentran otros 80 compañeros quienes estuvieron cubriendo los turnos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública en Nuevo Casas Grandes, mientras que los que cubrieron a la corporación en el vecino Casas Grandes, quedaron concentrados en Praxedis.“Aceptamos que trabajamos para Gobierno del Estado y nos disciplinamos, pero si no nos van a agradecer el trabajo que hicimos cubriendo las labores preventivas, cuando menos deberían concentrarnos de nuevo en nuestras bases porque así rendiríamos mejor, ahí tenemos nuestra casa y nuestra familia, sería lo justo”, indicó el entrevistado.Sin embargo, dijo que desde ayer fueron concentrados en las instalaciones de la Academia de Policía en la capital del estado y se les dijo que “por lo pronto le hicieran como pudieran” y hasta les aconsejaron “juntarse entre tres o cuatro” para rentar una casa y aminorar los gastos, pero no les están ofreciendo solventar todo eso.Incluso, el inconforme junto con sus otros compañeros, dijo que sólo se les notificó que sus días de descanso serán reducidos por lo que ahora, en su caso, para poder ver a su familia deberá trasladarse desde Chihuahua capital hasta Ciudad Juárez y tendrá apenas un día para estar con ellos y regresar a su nuevo lugar de asignación.“Siento que el Gobierno del Estado no sabe lo que está haciendo en realidad, porque quiere que combatamos la delincuencia pero no es capaz de proporcionarnos las facilidades para nuestra tarea y aquí estamos, en la incertidumbre, concentrados tanto elementos de la división Preventiva como de la Investigadora y otras, sin tener siquiera la certeza de que nos emplearán en nuestra propia área, no sabemos qué va a pasar porque ni ellos tienen un plan definido”, aseveró el oficial.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.