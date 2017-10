Atacan en Carichí comandancia

Cuauhtémoc— Un comando armado atacó la Comandancia Municipal de Carichí, lugar donde mataron un civil, un policía resultó herido e incendiaron dos viviendas.A la par, el exdirector de Seguridad Pública en el municipio, Cipriano Escárcega Gándara, quien es el padre de “El Tigre”, fue “levantado”.El reporte del “levantón” fue reportado por la pareja sentimental de la víctima, dio a conocer César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del estado.De acuerdo con datos dados por las autoridades, en el lugar fueron levantados varios casquillos percutidos calibre .50, también conocidos como “matapolicías”.Según el informe, el comando armado irrumpió en dos viviendas, una en la calle 8ª y Constitución, y otra más en la calle 19.Además fueron incendiados dos vehículos, de donde se menciona, privaron de la libertad a Escárcega Gándara, papá del presunto jefe del Cártel de “El Tigre” y actual titular de Protección Civil en ese municipio.A su salida del poblado el grupo armado dejó abandonada una pick up Dodge Ram con cadáver.La Fiscalía Zona Occidente informó que en el kilómetro 43 más 500 de la carretera a Cuauhtémoc, encontraron una pick up Dodge Ram, color gris, cuatro puertas.A un costado de la camioneta, del lado del piloto, estaba el cuerpo sin vida de un hombre, de tez morena, pelo corto negro, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, que vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, tenis color negro y chaleco color gris. De momento no había sido identificado.La Fiscalía dio cuenta del hallazgo de otros tres vehículos. Se trata de una pick up Ford Lobo, cuatro puertas, color gris, con placas de circulación EE18370, con impactos de bala.Una pick up Chevrolet, color verde, cabina y media, modelo 1998 con engomados de placas EA 96537 y DV 75486.Finalmente, una pick up Chevrolet, color blanco, cabina sencilla, con placas de circulación EE18366 con diversas perforaciones por proyectiles de arma de fuego.Enfrentamientos no cesanCésar Augusto Peniche Espejel, fiscal general, dijo que esto se debe a que la confrontación entre grupos criminales no ha cesado en la región occidente.Explicó que “lo que está pasando es que sigue el enfrentamiento entre las reminiscencias de lo que fue la organización de ‘El Cabo’ con la gente de ‘El 80’”.“Es algo similar a lo que ocurre en otras regiones como en Madera, y tenemos que seguir multiplicando los esfuerzos porque las bandas criminales dedicadas al narcomenudeo en las zonas de Chihuahua y Juárez se están disputando los espacios para el control de la venta de la droga”, señaló Peniche.El comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño declaró que luego del “levantón” de Escárcega Gándara se espera un recrudecimiento de la violencia en la zona e informó que ya fueron enviados a allá elementos militares, estatales y de la CES.También la madrugada de ayer otro hecho similar ocurrió en el seccional de Anáhuac, en Cuauhtémoc. Ahí hombres armados irrumpieron en dos domicilios y secuestraron a su moradores.Según el reporte, al menos cuatro personas estarían privadas de la libertad.En ambos domicilios las puertas estaban destrozadas. Además, en uno de ellos agentes municipales encontraron cinco envoltorios de plástico con mariguana en su interior que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.