Padres de hombre asesinado exigen disculpas a Corral

Chihuahua— Los padres de Carlos García, quien fuera asesinado el pasado 30 de junio en el exterior de un bar en el boulevard Ortiz Mena, exigieron al gobernador Javier Corral una disculpa por los comentarios que ha realizado en torno a que las víctimas están relacionadas con el crimen organizado y la venta de drogas. Por tal motivo le enviaron una carta al Ejecutivo estatal en la que manifiestan sentirse ofendidos por sus declaraciones.Noel Antonio García Rodríguez, padre del joven, dijo que es lamentable que el gobernador Javier Corral Jurado pretenda relacionar a todas las víctimas de los hechos violentos con el crimen organizado, al afirmar que su hijo fue una víctima colateral de los hechos, ya que los delincuentes ni siquiera lo conocían y no existía relación alguna.Carlos García, egresado de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la UACh, trabajaba en una empresa de servicios administrativos y para obtener un ingreso extra se desempeñaba como guardia de seguridad en el bar “El Balconcito”, lugar en donde perdió la vida cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra, quedando sin vida tres de ellos; previamente, los agresores habían asesinado a una agente de Vialidad.En la carta, los padres del joven lamentan que a un año de gobierno no se hayan sentado las bases de un sistema de seguridad alternativo, de verdadera defensa de la sociedad, como evidencian las crecientes manifestaciones de violencia sistemática.De igual modo, cuestionan el trato que el mandatario estatal ha dado a las víctimas de los delitos, a quienes ha “revictimizado”, al señalar que son o fueron parte de grupos delictivos y que estuvieron inmiscuidos en situaciones delictivas.Indica que a tres meses de los hechos no se tienen avances claros en las investigaciones por parte del Ministerio Público y que por razones propias de las indagatorias no se les puede brindar mayor información al respecto.Exigen que el homicidio sea esclarecido y que no se tenga en Chihuahua una justicia “selectiva”, en la que se privilegie a unos cuantos y los demás queden en la impunidad.El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, declaró que no se ha criminalizado a las víctimas de los hechos violentos, esto con relación a la queja de los padres de un joven asesinado en el exterior de un centro nocturno el pasado junio, quienes señalaron que el gobernador del Estado, Javier Corral, declaró que la guerra entre criminales no afectaba a los ciudadanos inocentes. El funcionario expuso que en esta administración se les ha dado un trato digno a las víctimas.

