‘Es legal mi nombramiento’

El auditor superior del Estado, Ignacio Rodríguez Bejarano, dijo que su designación es legal y conforme a derecho al trascender el veto del Poder Ejecutivo a su nombramiento.

Declaró que es respetuoso de las decisiones que tome el Ejecutivo estatal, de no publicar su nombramiento en el Periódico Oficial del Estado, pero agregó que le corresponderá al Congreso del Estado tomar una decisión en torno a este caso.Recordó que su designación como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado se dio tras cumplir con un proceso previo de convocatoria y entrevistas por parte de diputados que conforman la Junta de Coordinación Política.Ayer el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, dio a conocer que el Ejecutivo decidió no avalar el nombramiento de Rodríguez Bejarano debido a que éste no cubría al menos tres de los requisitos que marca la Ley de la Auditoría Superior del Estado: no tener participación en órganos de dirección de partido político; no haber sido candidato a algún cargo de elección popular y tener experiencia en funciones de auditoría dentro de ese órgano.Debido a esto, algunos diputados como Pedro Torres, de Morena, aseguran que Rodríguez Bejarano mintió al presentar un documento falso del INE, en el que asegura que no contendió a cargo de elección popular.Ante esto, el auditor en funciones se defendió y exigió que se le demuestre que falsificó documentos entregados al Congreso durante el proceso de su nombramiento.“Que me demuestren que yo hice ese acto (falsificar documentos) la persona que está diciendo eso, pues que me lo demuestre”, afirmó el auditor que en el pasado proceso electoral iba en fórmula como suplente de Mario Vázquez, candidato del PAN a una diputación por la vía plurinominal.En entrevista con El Diario de Chihuahua, señaló que fue candidato suplente a una diputación plurinominal, pero no candidato a un encargo de elección popular, y por ende cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria lanzada por el Legislativo, reiteró.La polémica se originó debido a que la convocatoria y la norma de la Auditoría impide tener un titular cuando este haya sido dirigente y/o candidato a un puesto de elección popular.Rodríguez presentó como requisito una constancia del Instituto Estatal Electoral en el que se indica que no fue candidato, posteriormente surgió mediáticamente una presunta rectificación, después de que el Congreso ya había consumado el proceso de selección.El auditor informó que hasta ayer no había ninguna notificación que le impida mantenerse en el cargo, y conserva el nombramiento y el decreto avalado el jueves pasado en el Legislativo.Consideró que esa situación genera incertidumbre en la Auditoría y descartó que la polémica se haya generado en su contra particular.Cuestionado sobre si iniciará algún proceso judicial contra este veto, Rodríguez Bejarano respondió: “Sí, pero necesitaríamos saber qué es lo que publica el Ejecutivo”. Anunció que mientras eso ocurre seguirá trabajando en las oficinas de la Auditoría.Rodríguez Bejarano fue designado auditor del estado el pasado 6 de abril por mayoría de votos, en medio de descalificaciones y sorpresas por parte de algunos legisladores.Originalmente, la votación del nuevo auditor no estaba incluida en el orden del día de la sesión de entonces. El punto fue incluido de última hora, acción que el diputado panista Jorge Soto consideró un “madruguete”.En la propuesta de terna estaban también considerados Armando Valenzuela Beltrán, que en la votación en el pleno obtuvo 5 votos y Manuel Siqueiros Leyva, con 2 votos a favor. Rodríguez Bejarano obtuvo 23.Rodríguez Bejarano sustituyó a Valenzuela Beltrán, quien además de estar en la terna por la designación, era el encargado de despacho, luego de la renuncia de Jesús Manuel Esparza Flores. (Itzel Ramírez / Jaime Armendáriz / El Diario)