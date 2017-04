Diputados ‘se lavan las manos’

Chihuahua— La elección de Ignacio Rodríguez Bejarano cómo Auditor Superior del Estado ya es un hecho consumado, coincidieron el coordinador de diputados del PAN, a Miguel La Torre Sáenz, y la coordinadora del PRI y presidenta de la Junta de Coordinacion Política, Karina Velázquez.Es un tema que ya no nos compete, insistieron en entrevistas por separado luego de que el Poder Ejecutivo anunció que vetaría la designación del auditor, ante una corrección hecha por el Instituto Estatal Electoral en el sentido de que Rodríguez fue candidato en la pasada elección electoral, por lo que era inelegible.“Nosotros ya cumplimos con un proceso transparente y limpio, apegados a la ley. Todos presentaron los requisitos y se cumplieron. Nosotros desconocemos la veracidad de los documentos porque no es nuestra facultad. Es una controversia jurídica que deberá atender la propia Auditoría”, expresó el panista La Torre.Indicó que el Congreso del Estado ya aprobó el nombramiento, tomó la protesta de ley y por ende, desde el viernes pasado, el nuevo auditor está al frente del organismo técnico dependiente del Legislativo.“Nosotros ya no nos involucramos”, dijo y refirió que los otros candidatos están en su derecho a impugnar, así como Rodríguez en su derecho a defenderse jurídicamente.De la no publicación del decreto sobre esa designación, el congresista de Acción Nacional subrayó que el Legislativo tiene la facultad de mandar publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.Mientras que la priista Karina Velázquez puntualizó que la Junta de Coordinacion Política deberá esperar las observaciones hechas por el Ejecutivo y analizarlas en su caso.Dijo que resulta sospechoso que Gobierno del Estado haya conseguido con tanta prontitud el documento del IEE rectificado, cuando al Congreso apenas le llegó el lunes.

