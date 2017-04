Tiene gobernador cabaña en reserva natural, acusan

Chihuahua— Habitantes de comunidades de Ocampo denunciaron que una cabaña del gobernador del estado, Javier Corral, fue construida en una reserva natural que tiene un significado especial para la comunidad indígena, ya que se trata de un centro ceremonial.Enoel Carrasco, quien forma parte del Consejo Supremo, expuso que esta disputa la han sostenido desde hace más de 20 años, pero no han logrado que se les regresen las tierras.El periódico nacional El Universal publicó un artículo en el que señala que pese a la existencia de un decreto de Parque Nacional Cascada de Basaseachi, en el municipio de Ocampo, y de la oposición de la comunidad indígena tarahumara, el gobernador compró ese predio.En su declaración 3de3, Corral Jurado informó en mayo de 2016 que el terreno tiene 300 metros cuadrados, sin embargo, los pobladores aseguran que es de 700 metros cuadrados.Carrasco dijo que no tiene la cifra exacta de la superficie.Indicó que esta situación tiene más de dos décadas y que los reclamos para que se regresen los predios llegaron hasta el Senado de la República cuando Corral era senador, pero hasta la fecha la exigencia sigue sin ser atendidaApuntó que la importancia que tiene es que se trata de un centro ceremonial indígena que debería ser respetado.El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, comentó que se trata de un tema que tiene 25 años, pero que la compra se realizó de manera legal y que en su caso ha podido visitar la cabaña.El coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo, comentó que El Universal pretende generar una campaña con información vieja que no está sustentada, debido a que sus intereses económicos se vieron afectados por la política de austeridad del Gobierno del Estado.La diputada juarense Isela Torres criticó la decisión del gobernador Javier Corral de tomar un descanso durante la Semana Santa.El lunes pasado, el mandatario informó que los días jueves, viernes y sábado próximos descansaría en la Sierra.“El señor gobernador no deja de sorprendernos ya que vacaciona más que un trabajador con 20 años de antigüedad. En sus escasos seis meses de gobierno ha tomado vacaciones en Navidad, en marzo y ahora en Semana Santa. El gobernador resultó ser muy católico y se va tomar muy en serio los días de reflexionar”, dijo la legisladora priista en la sesión ordinaria de ayer del Congreso estatal.Torres ironizó acerca del tiempo que tiene en funciones el titular del Ejecutivo y los descansos que ya ha tomado.“Señor gobernador, muchos quisieran estar en su lugar porque a qué trabajador con menos de seis meses de haber asumido un cargo obtiene tantos días de vacaciones”, declaró.En el pronunciamiento consideró también que existe una crisis económica, de seguridad y de instituciones en el estado.Recientemente, el mandatario estatal fue criticado porque un fin de semana viajó a Sinaloa y se publicó una foto donde aparecía jugando golf, en medio del repunte de homicidios en el estado de Chihuahua. (Itzel Ramírez / El Diario)

