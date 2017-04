Arrestan a 4 por no pagar impuesto a la gasolina

Los detenidos pertenecen a los grupos “Retén Ciudadano”, “Movimiento Ciudadano” y “No al Gasolinazo”, por lo que detallaron que se trató de un acto pacífico de resistencia civil, ya que consideran como un abuso el IEPS, que desde enero encareció los precios de la gasolina.“Venimos a pagar lo que es justo, pero no vamos a pagar los impuestos que son anticonstitucionales. Vamos a dejar al encargado documentos con nuestra información personal, domicilios y credenciales de elector, por si nos requiere Hacienda, ya serían ellos con los que tendríamos que arreglarnos”, detalló una de las personas antes de ser detenida.Los ciudadanos se organizaron para acudir juntos a la gasolinera Petro Seven, ubicada en la Avenida Pacheco y Teófilo Borunda, a donde llegaron en distintos vehículos y cargaron distintas cantidades de gasolina, por la que pagaron el precio neto descontando el incremento que inició en enero de este año.“Nosotros no nos negamos a pagar la gasolina, pero los impuestos no los vamos a pagar. En este caso yo cargué 51 litros, que son 820.96, a lo que le descontamos el 43 por ciento, fueron 467.97.“Esto porque el gobierno está pasando por encima de nuestros derechos y garantías individuales con tanto aumento indebido, reformas que lo único que hacen es perjudicar la economía. Estamos pagando a un gobierno injusto”, añadió.Por lo anterior acudieron varios elementos de la Policía Municipal, quienes tras dialogar con los inconformes procedieron a su arresto argumentando que serían detenidos por infringir el Artículo 234.Por lo que entre jaloneos fueron subidos a las unidades. Incluso hubo un agente que arrebató el celular a una menor de edad quien grababa el hecho.Por su parte la representante legal de los detenidos, Mónica Reyes, detalló que los ciudadanos deberán pagar el IEPS, para salir libres, sin embargo detalló que continuarán con estas acciones.

