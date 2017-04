Chocan Poderes por nuevo auditor

El Gobierno del Estado vetó el nombramiento de Ignacio Rodríguez Bejarano como auditor superior del Estado.

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, argumentó que Rodríguez fue candidato a elección popular anteriormente, lo que lo deja inhabilitado para ocupar el cargo para el que fue electo por el Congreso del Estado.Indicó que el Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de sus facultades, vetó la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado, al considerar que no reúne los requisitos establecidos.La decisión del gobernador desató una confrontación con integrantes del Poder Legislativo, que el pasado 6 de abril designó por mayoría de votos a Ignacio Rodríguez Bejarano para ese cargo.Unos defienden el nombramiento y acusan al mandatario estatal Javier Corral Jurado de querer retirar al nuevo auditor ‘simplemente porque no le gustó’, mientras que otros coinciden con el gobernador y hasta exigen la renuncia de Ignacio Rodríguez.El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, dio a conocer que el Ejecutivo decidió no avalar el nombramiento de Ignacio Rodríguez Bejarano, porque no cubría al menos tres de los requisitos que marca la Ley de la Auditoría Superior del Estado.No tener participación en órganos de dirección de partido político; no haber sido candidato a algún cargo de elección popular y tener experiencia en funciones de auditoría dentro de ese órgano, son los puntos que no cumple.Señaló que su participación como candidato fue un hecho “público y notorio”, ya que su nombre aparece en los registros y en el portal del Instituto Estatal Electoral, pero además, este mismo órgano ha emitido que sí registró una candidatura a un cargo de elección en el año 2016.Dijo que el propio órgano electoral emitió una fe de erratas, donde rectificó una información anterior, en la cual daba a conocer que el entonces aspirante a auditor no se había registrado como candidato.Otra de las razones para no publicar el decreto, es el hecho de que el personaje en cuestión ocupa diversos cargos dentro de su militancia partidista, ya que hasta el año pasado formó parte del Consejo Permanente del partido al que pertenece, y actualmente es integrante de la Comisión de Vigilancia, así como del Consejo Estatal de la misma institución política.Sin embargo aseguró que el Ejecutivo del estado no tiene favoritismos y será respetuoso de la decisión que tome el Legislativo en la elección del titular de la Auditoría Superior del Estado.El coordinador de los diputados del PAN, Miguel La Torre Sáenz, dijo que el Poder Legislativo tiene que apoyar al auditor, en virtud de que fue electo por la mayoría.“Ahorita lo que tiene que hacer el Congreso es darle todo el respaldo al auditor que de manera muy amplia fue nombrado el pasado jueves y ya la controversia judicial que se suscite ya no es competencia nuestra, nosotros únicamente acataremos cuando haya una resolución sobre el tema”, mencionó el legislador.El panista consideró que no hubo “mala fe” en la actuación de Rodríguez Bejarano, en el proceso de su designación por lo que adelantó que su fracción no buscará que haya sanciones al funcionario.A su vez, la diputada del PRI, Adriana Fuentes Téllez, cuestionó el veto del gobernador Javier Corral Jurado al recién nombrado auditor superior del Estado.Tras indicar que el mandatario no puede retirarlo del cargo “simplemente porque no le gustó”, la legisladora indicó que habrá que iniciarse un juicio donde el titular del Ejecutivo estatal pruebe por qué razón considera a Rodríguez Bejarano es inelegible.“Ignacio Rodríguez ya tomó protesta y es el auditor superior ahorita”, dijo la diputada. “Ya se tomó la protesta, ya está ahí”.De manera contraria se pronunció la diputada Leticia Ortega, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso, al exigir incluso la renuncia del nuevo auditor, por quien su fracción voto en contra el día de su designación.“El procedimiento ya se vició, es algo que no se puede sostener. Consideramos que inclusive el auditor debe renunciar. Yo creo que en congruencia y por haber mentido tiene que renunciar, hubo una falta a la verdad y eso es muy grave.“Él si realmente quiere que piense la ciudadanía que es una persona justa y honesta tiene que renunciar”, dijo la legisladora en entrevista.Precisó que Morena se negó a aprobar el acta de la sesión del pasado 6 de marzo, cuando se nombró a Rodríguez Bejarano como auditor y que su fracción exigirá que se finquen responsabilidades al funcionario.El diputado panista La Torre deslindó al Legislativo de responsabilidad de verificar los antecedentes de los aspirantes a la Auditoría Superior del Estado.“Nosotros no tenemos la capacidad de adivinar la veracidad que tiene un documento (…) eso es algo que a nosotros no nos compete. Para nosotros es muy complicado, es como revisar si el acta de nacimiento dice los datos correctos o no”, justificó.El Instituto Estatal Electoral (IEE) reconoció que expidió una constancia con contenido inexacto a Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, para postularse por el cargo de auditor Superior del Estado.Mediante una tarjeta informativa, el órgano electoral estatal dio a conocer que originalmente, el 25 de febrero de este año, entregó un documento en el que hacía constar que Jesús Ignacio no había sido postulado para cargo de elección popular, así como tampoco había sido dirigente de algún partido o agrupación política en el Proceso Electoral 2015-2016.Sin embargo, el 7 de abril la Secretaría Ejecutiva del IEE giró otro oficio con un anexo de fe de erratas dirigido a la Junta de Coordinación Política y a la presidencia del Congreso del Estado, en el que hacía constar el error detectado en el documento anterior.“Esto, porque a raíz de una nueva revisión de los archivos de registro electoral de candidatos, se advirtió una inexactitud en el contenido de la constancia expedida a Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano”, se informó ayer.La autoridad electoral precisó que de acuerdo con la información que tienen en los archivos, detectaron que en el ámbito estatal, el solicitante de la constancia no fue postulado para algún cargo de elección popular como candidato por el principio de mayoría relativa, así como tampoco fue dirigente de algún partido o agrupación política en el pasado Proceso Electoral.Aunque advierte que “durante dicho proceso electoral fue registrado como candidato suplente al cargo de diputado por el principio de representación proporcional…”.De acuerdo con información extraoficial, Rodríguez Bejarano aparece inscrito en la lista registrada por el Partido Acción Nacional (PAN) como candidato suplente a diputado local por la vía plurinominal, en la fórmula que encabezó Mario Vázquez Robles. (Itzel Ramírez / Con información de Gabriela Minjáres / El Diario)