Rescatan a adolescentes de cerro en Chihuahua

Chihuahua— La excursión de dos adolescentes en el Cerro Colorado se complicó y movilizaron a elementos de cuerpos de Rescate.Los números de seguridad recibieron esta tarde la llamada de Johan, un joven de 16 años que solicitaba ayuda para bajar del cerro ubicado a la altura de la colonia Quintas Carolinas.Al arribo de los rescatistas los esperaba Johan, quien explicó que desde las 8:00 horas subieron para disfrutar de la vista y tomar fotografías.El jefe de turno de los bomberos, Javier Palomino, explicó que esta actividad es frecuente en esta montaña, al igual que en el Cerro Grande, pero no se recomienda hacerlo.Johan mencionó que después de disfrutar de unos sándwiches que prepararon para el viaje, decidieron bajar por una ruta alterna, pero Naúm, su compañero de aventuras, se atoró y no pudo bajar.El joven explicó que él y su amigo han subido otros cerros y les pareció que sería una historia para contar cuando regresaran a clases.Agentes del Escuadrón de Proyectos Especiales y de bomberos subieron por casi medio kilómetro para ayudar al estudiante de secundaria, mientras Johan documentaba su rescate y le daban aviso a sus padres para que vinieran por ellos.El oficial Palomino mencionó que suelen atender hasta dos servicios de este tipo por mes y advirtió que, si no se cuenta con entrenamiento especial y condición física, es riesgoso ascender a las formaciones rocosas.El miedo paralizó al joven de 14 años, mismo que recibió la ayuda de los rescatistas tras hora y media de permanecer atrapado."Lo bueno es que aún le quedaban como dos litros de agua que preparamos para subir", expresó con alivio Johan.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.