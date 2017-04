Javier Garfio podría salir el 15 de mayo de prisión

Chihuahua— Javier Garfio Pacheco, exalcalde de Chihuahua, tiene una posibilidad de salir en poco más de un mes, luego de que el juez Tercero de Distrito, Fernando Luévano, admitió el juicio de amparo número 596/2017 en contra de la medida cautelar de Prisión Preventiva que dictó el pasado 31 de marzo el juez de Control Octavio Armando Rodríguez Gaytán. La defensa de Garfio alegó desde un principio que la medida cautelar no estaba acorde con el delito que se le imputa, además de que existe la propuesta de poner bienes como garantía para que el exedil salga y pueda enfrentar el proceso en libertad.A través del sitio oficial de los Juzgados Federales se dio a conocer que el juez Tercero de Distrito, Fernando Luévano, admitió el juicio de amparo, por lo que fijó el 15 de mayo a las 11 de la mañana con 20 minutos como la fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional en la que resolverá el fondo del amparo y donde podría ordenar al juez de Control modificar la prisión preventiva debido a que el delito de peculado por el que actualmente esta procesado el expresidente municipal no se encuentra catalogado como grave en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)El abogado Héctor Villasana, defensor del exedil capitalino, dijo que hay muchas posibilidades de que el juez federal analice y modifique la prisión, para que el acusado pueda salir en libertad condicional y enfrentar el proceso penal fuera del Cereso número uno en San Guillermo, donde está actualmente recluido.Javier Garfio podría ser liberado después de estar casi mes y medio detenido, pero si el juez federal considera que la medida cautelar es la adecuada, tendría que permanecer otros seis meses y medio en el penal.Durante el fin de semana fueron negados varios amparos a exfuncionario debido a que no hay proceso en contra.• Jaime Enriquez Ordóñez, exdirector de Vialidad• Humberto Macías Armendáriz, director técnico de la JMAS• Leonel de la Rosa, exsecretario de Desarrollo Rural• Alberto Arellanes Corral, excoordinador de Chihuahua Vive y exdirector de Conalep• Carlos Daniel Alonso Guzmán, extitular de la JMAS• Sergio Jurado Medina, subsecretario de Economía• Jaime Galván Guerrero, empresario• Sergio Gallegos Prado, exdirector de Educación Básica• Guillermo Federico Duarte Medina, de la Unión Ganadera y primo de Duarte• José Alonso Enríquez Vázquez, coordinador administrativo del Ichimuj• Guillermo Dowell Delgado, líder del PRI en Chihuahua• David Dajlala Ricarte, delegado de Economía• Laura Rosa Solís Carrillo, departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Educación y Deporte

comentarios

