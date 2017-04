Advierten mayor deterioro en obras sin mantenimiento

Ingenieros civiles y arquitectos advierten más deterioro en las obras del Plan de Movilidad Urbana (PMU) si éstas no reciben el mantenimiento que toda obra expuesta a la intemperie requiere.Estas posturas surgen en el marco de que a 15 meses de que esos trabajos quedaron terminados, su mantenimiento se encuentra en el limbo porque ni la empresa que estaba obligada a hacerlo ni el Municipio se encargan de la prevención de daños en calles y puentes viales.Gil René Camorlinga Díaz, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, dijo que toda obra como el PMU, que esté sometida a constante uso, necesita de estas acciones porque de lo contrario cae en deterioro.“Es importantísimo seguir realizando el mantenimiento adecuado al contrato que ellos (la empresa que ejecutó el PMU) tienen. Es muy importante, y está estipulado en el mismo contrato que tienen durante 20 años”, comentó a su vez Fernando González, secretario del Colegio.Desde la perspectiva de José Luis Rodríguez Chávez, las obras del PMU están destinadas a terminar en el mal estado en que se hallan algunas calles de la ciudad si es que no reciben la conservación que hace falta.En su opinión, en el caso de las vialidades, el concreto hidráulico con el que están revestidas, por su naturaleza, no debería comenzar a presentar fallas a 15 meses de concluidos los trabajos, pues no se trata de un material como el asfalto, que tiende a durar menor tiempo en buen estado.“Si lo hay (daños) hay que hacer pruebas para ver si los concretos son de la resistencia que se solicitaron, si las bases y sub-bases estuvieron compactadas de acuerdo con las cargas que se calcularon y ver si los procedimientos constructivos a la hora que se vació el concreto fueron los adecuados”, comentó Rodríguez Chávez.En días pasados, un recorrido por algunos sectores permitió documentar que hay deterioro en tramos de las avenidas Adolfo López Mateos, Plutarco Elías Calles y Ejército Nacional, arterias cuyo remozamiento terminó hace más de un año.Gilberto Contreras Lara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) comentó que el Municipio debe instruir a la empresa correspondiente de que se haga responsable de su preservación.Lo anterior, dijo con el fin de evitar que los tramos sigan deteriorándose.“Ya hay un compromiso adquirido. Además la ciudadanía paga mes con mes el crédito por esos trabajos”, expresó.Rogelio González Alcocer, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señaló que la inversión en el PMU fue “millonaria” y el rezago en su mantenimiento le perjudica a quienes utilizan las vialidades dañadas.“Es un asunto que tenemos que retomar. Vamos a pedirle cuentas al presidente municipal sobre estas obras y lo que se está haciendo para mantenerlas”, refirió.El proyecto de movilidad inició formalmente el 28 de enero de 2013 con la contemplación de 26 proyectos de reconstrucción de vialidades, 37 de construcción, seis puente, tres tramos de canales en el Dren 2-A y cuatro de rehabilitación de imagen urbana. (Con información de Cinthya Ávila / El Diario)

