Promueve amparo otro hermano de César Duarte

Ciudad de México─ Un hermano del exgobernador César Duarte presentó una demanda de amparo en la Ciudad de México, pues tiene el temor de que un juez de Control de Chihuahua gire una orden de aprehensión en su contra.Mario Héctor Duarte Jáquez interpuso un juicio de garantías en el Juzgado Quinto de Distrito en Amparo Penal de esta Capital en contra de cualquier acto privativo de su libertad, sea orden de captura o comparecencia.Su demanda, registrada con el número 306/2017, señala al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Benito Juárez, en Chihuahua, como la autoridad de la que podrían proceder los mandatos que ponen en riesgo su libertad.Se trata del mismo Juzgado que hace unos días ordenó la aprehensión del exmandatario por el delito de peculado, un mandato que ocasionó que el acusado huyera a Estados Unidos y que la Interpol emitiera una ficha roja para rastrearlo en más de 190 países.En su amparo, Mario Héctor Duarte no solicitó la suspensión de un posible mandato de captura, al menos en forma inicial.El Juzgado fijó para el próximo 28 de abril la celebración de la audiencia constitucional, a partir de la cual estará en condiciones de emitir la sentencia de amparo.El Juzgado de esta ciudad notificó al de Chihuahua que, en caso de haber cancelado una orden de aprehensión contra el hermano de Duarte, también lo debe reportar en un informe.Desde el mes pasado, la Fiscalía de Chihuahua ejerció acción penal contra varios servidores públicos de la gestión de César Duarte, incluido el propio exgobernador.Algunos de los que han sido detenidos son Javier Garfio Pacheco, exalcalde de Chihuahua, y Gerardo Villegas, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda.Además, se acusó de pagar 250 millones de pesos en contratos simulados a Antonio Tarín García, director de Adquisiciones de Duarte y suplente del diputado Carlos Hermosillo, fallecido en un accidente automovilístico.Los delitos que les imputan no son graves y, por tanto, tienen el derecho a llevar sus juicios en libertad, siempre y cuando no se acredite una causa que el juez estime como excepción.Hace unos días, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que aunque se amparen algunos de los integrantes de la red de corrupción que encabezó Duarte, continuarán las investigaciones para acreditar ante los jueces los hechos en los que están implicados."Aquí se desató una fiebre de los amparos, una cosa verdaderamente grotesca pero esperada también por nosotros", dijo el mandatario estatal.

