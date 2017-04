‘Inseguridad evidencia incapacidad del Estado’

Chihuahua— La causa principal de la violencia es la impunidad, falta de control y sanciones efectivas respecto a las actuaciones de las autoridades, sumado a la poca o nula presencia del Estado y Federación en la Sierra.Así coincidieron unas 20 organizaciones de la sociedad civil en un posicionamiento al respecto, en el que consideraron que otro factor de la inseguridad es la disputa por el control del territorio de los grupos criminales, y la colusión e incapacidad de los servicios policiacos en la procuración de la justicia.El obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, Guadalupe Torres Campos, lamentó el hecho de que este municipio se encuentre nuevamente el “Top 50” de las ciudades más violentas de mundo, y pidió a las personas rezar y tomar medidas de autoprotección.“Escucho estas noticias y son lamentables, pedimos a Dios por la violencia, porque no es la solución, sino el respeto por la vida”, dijo el obispo.Ante la situación, Torres Campos menciona que no se han detectado una preocupación especial entre las personas, lo cual podría hasta cierto punto ser algo positivo.“No sé si la gente se acostumbra o no, aunque si se inquieta y está preocupada, pero en un ambiente de calma, y eso es bueno, mantener la calma y la tranquilidad”, dijo.Los diputados del Congreso del Estado exigieron a Policía Federal, Fiscalía del Estado (FGE), Policía Estatal Única (PEU), y demás corporaciones intensificar los operativos de vigilancia durante las vacaciones de Semana Santa, a fin de erradicar el riesgo de asaltos o robos a los turistas locales y foráneos.Así lo plantearon dado que la mayoría de los paseantes se trasladan vía terrestre a los distintos puntos turísticos, por lo que resulta necesario instrumentar estrategias y operativos que garanticen la seguridad en los trayectos carreteros, así como reforzar las señalizaciones de curvas, retornos, pendientes y tramos peligrosos. (J. Armendáriz / K. Cano / El Diario)

