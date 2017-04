Fingen deportación para acceder a apoyos

Ciudad de México— El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que ha detectado a personas que declararon falsamente haber sido deportados de Estados Unidos con el fin de acceder a programas sociales destinados a migrantes en retorno.“No los hemos aún contabilizado, sí hay muchos casos y no necesariamente que se han acercado a nosotros, sino que han aparecido ante medios”, dijo Dalia Gabriela García Aco-ltzi, coordinadora del programa Somos Mexicanos del organismo.Sin embargo no identificó los puntos del país en los que han detectado esa situación.En una reunión con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la funcionaria federal dijo que a su oficina han llegado constancias de repatriación falsificadas.“Otra condición que hemos estado observando es que también, como en todos lados a veces, surgen los falsos deportados y que salen hasta en televisión y demás”, dijo. “Ya hay muchos casos y lo que tampoco queremos es que esto se vuelva algo de negocio”.De acuerdo con García Aco-ltzi, existen dos tipos de falsos deportados: quienes regresan a México por circunstancias ajenas a su condición migratoria y las personas que se hacen pasar por repatriados, aunque no hayan salido del país.“Hemos visto entrevistas, hemos visto reportajes y cuando nosotros los buscamos en nuestro sistema y no los encontramos empezamos a investigar a la persona y no tiene antecedentes de haber sido deportada”, expuso.Agregó que algunas personas “ni siquiera vienen de Estados Unidos, ya estaban aquí, y que dicen: yo ahorita fui deportada”.Se hacen pasar por personas deportadas con el propósito de acceder a programas sociales y servicios destinados a repatriados, dijo.Durante la reunión, la coordinadora de la estrategia Somos Mexicanos, dio a conocer que Estados Unidos deportó de enero a marzo de 2017 a 23 por ciento menos mexicanos con respecto al mismo período del 2016.“De 1 de enero al 31 de marzo de 2017 se han registrado 38 mil 467 deportaciones, 11 mil 602 menos con respecto al mismos período del 2016, donde se contabilizaron 50 mil 69 deportaciones”, dijo.Las deportaciones han disminuido debido a que los connacionales que viven en Estados Unidos han sido más cautelosos, a fin de evitar cometer alguna falta administrativa o incurrir en alguna irregularidad en aquel país, expresó.Añadió que los principales estados de detención de mexicanos en la Unión Americana son Texas, California, Arizona y Nuevo México.García Aco-ltzi explicó que en el marco jurídico de Estados Unidos es un delito ser indocumentado.Del 93 por ciento de los connacionales deportados “su único delito en el país vecino del norte es ser ilegal”, señaló.

