Se duplican homicidios en Gobierno de Corral

El número de homicidios en Ciudad Juárez durante el primer semestre de la administración del gobernador Javier Corral Jurado se duplicó comparativamente al mismo período del 2015-2016, establecen datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).De 157 crímenes registrados de octubre del 2015 a marzo del 2016, aumentaron a 403 muertes violentas en los mismos meses del 2016-2017, indican las estadísticas oficiales obtenidas a través de la Unidad de Información de la FGE.Los crímenes contra mujeres se triplicaron en la actual administración estatal, demuestran los datos oficiales solicitados en forma mensual por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.De los 16 feminicidios de octubre del 2015 a marzo del 2016, aumentaron a 49 en el primer semestre, revelan las estadísticas oficiales.De los crímenes, al menos 180 han sido esclarecidos, según dio a conocer el gobernador en el informe que rindió ayer en la ciudad de Chihuahua al cumplir los primeros seis meses de su gestión.“Estos índices de violencia no vienen de octubre a la fecha, vienen de tiempo atrás en el que se habían alterado, ocultado y maquillado las estadísticas y las cifras, y una colusión comprobable y documentable, entre autoridades y delincuencia organizada”, agregó Corral.“La información que se ha replicado en materia de seguridad, con la participación de algunos medios, ha sido impulsada por quienes se beneficiaron indebidamente del uso y abuso de los recursos públicos en la anterior administración. En materia de seguridad hemos actuado con transparencia”, dijo el mandatario estatal.En el índice del homicidio doloso, es un problema que no sólo corresponde a Chihuahua. La estadística refleja un incremento a nivel nacional respecto del año anterior.“Tan solo en Ciudad Juárez se han esclarecido alrededor de 180 homicidios con las detenciones realizadas y se está trabajando para formular las imputaciones”, dijo el mandatario al destacar la reducción en los altos índices de impunidad que prevalecen en el estado.“En el delito de homicidio doloso en Chihuahua, un elevado porcentaje de ellos, cerca del 75 por ciento, están vinculados con el tema de las drogas, las armas y la delincuencia organizada”, refirió Javier Corral, gobernador del estado.Sobre la resolución de los homicidios dolosos, el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo que “se encuentran casos con detenidos en flagrancia, órdenes de aprehensión, imputaciones en el Cereso, imputaciones cuando estuvieron detenidos en Fiscalía por otro delito”.El rezago en la integración de las carpetas de investigación es enorme en el estado de Chihuahua, según revelan los datos oficiales obtenidos a través de la Dirección General Jurídica de la FGE.A partir del 2012, cuando los homicidios en Chihuahua empezaron a disminuir luego del pico histórico que se vivió en el 2009 y 2010, también se redujeron los resultados en la judicialización de las carpetas de investigación.En respuesta a una solicitud de información realizada a la FGE, atendida el 21 de marzo, se informó que de enero del 2012 a enero del 2017 fueron cometidos 8 mil 311 homicidios en el estado de Chihuahua.Los crímenes por año fueron: 2 mil 540 en el 2012; mil 706 en el 2013; mil 292 en el 2014; mil 151 en el 2015; mil 470 en el 2016 y 152 en enero del 2017.Durante ese período fueron concluidas mil 602 carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso.En el desglose de datos se informó que en el 2012 fueron 455 carpetas concluidas por declinaciones, judicialización-vinculación a proceso, no ejercicios, sentencias y sobreseimiento, 403 en el 2013; 291 en el 2014; 234 en el 2015, 202 en el 2016 y 7 hasta enero del 2017.Es decir, el Ministerio Público aún mantiene un rezago del 80 por ciento en la investigación de los asesinatos cometidos en Chihuahua.

