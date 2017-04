Destituyen a titular de la PGR en Chihuahua

El delegado en Chihuahua de la Procuraduría General de la República (PGR), Edgar Pineda Ramírez, ayer anunció que deja ese cargo. Al parecer el cambio es parte de la rotación que efectúa de forma periódica el Gobierno Federal al interior de esa dependencia.Pineda sostuvo ayer por la mañana una reunión con el personal de la Delegación para darles a conocer que dentro de dos días ya no ocupará la titularidad de la dependencia pero declinó informar quién será su sucesor.El subdelegado de Procedimientos Penales y Amparo, Juan Manuel Vaca Ordóñez, es quien se queda a cargo de la corporación mientras se determina quién será el nuevo titular .Datos extraoficiales indican que horas después de la junta, el funcionario fue concentrado en la Ciudad de México.Pineda Ramírez fue nombrado delegado de la PGR en Chihuahua el 4 de septiembre de 2015 en sustitución de César Augusto Peniche Espejel, actual fiscal general del Estado de Chihuahua. Pero llegó al estado un mes después de la designación y en una ceremonia realizada a puerta cerrada tomó posesión.En aquella ocasión Pineda se comprometió a mantener y consolidar la política institucional ordenada por la entonces titular de la PGR, Arely Gómez González, y se comprometió a mejorar el servicio del Ministerio Público de la Federación, “manteniendo un esfuerzo permanente en la persecución de los delitos del fuero federal, y a trabajar en plena coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, actuando siempre con estricto apego al Estado de Derecho y absoluto respeto a los derechos humanos”, se indicó en un comunicado de prensa emitido el primero de octubre por personal de PGR Chihuahua.Sin embargo, se desconoce si lo prometido fue alcanzado por Edgar Pineda pues durante el tiempo que estuvo al frente de la Delegación mantuvo una política de puertas cerradas a la prensa: no aceptaba dar entrevistas, los eventos para destruir la droga asegurada pasaron a ser de índole privado y el personal de Comunicación Social de la dependencia recibió la instrucción de no dar información.

