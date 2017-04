Acusan madruguete en designación de auditor

La Cámara de Diputados designó ayer a Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano como auditor superior del Estado de Chihuahua, en medio de descalificaciones y sorpresas por parte de algunos legisladores.El resultado mayoritario obtenido por Rodríguez Bejarano en el pleno fue contrario al que por la mañana votó la Junta de Coordinación Política, donde, de acuerdo con información del diputado Pedro Torres, fue el aspirante Manuel de Jesús Siqueiros Leyva, el que consiguió más votos.“En la Junta de Coordinación Política, en la que están representadas nueve fuerzas políticas, el aspirante a auditor superior del Estado que recibió el reconocimiento de todos esos partidos fue Manuel de Jesús Siqueiros Leyva, es decir recibió 9 votos, los otros dos integrantes de recibieron 6 (Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano) y 5 (Armando Valenzuela Beltrán)”, manifestó Torres en su cuenta de Facebook.Con 23 votos a favor, los diputados eligieron a Rodríguez Bejarano en un procedimiento de voto secreto en urna, frente a la asamblea.Originalmente, la votación del nuevo auditor no estaba incluida en el orden del día de la sesión de ayer. El punto fue incluido por la mañana, acción que el diputado panista Jorge Soto consideró un ‘madruguete’.“Hacen el primer madruguete en la convocatoria, hoy suben la terna, no estaba en el orden del día de ayer, tuvieron la intención de nombrar al vapor a un Auditor Superior del Estado”, acusó en entrevista el legislador del blanquiazul.Consideró que, dados los asuntos que atiende el titular de la Auditoría, faltó seriedad en el proceso de designación.“El próximo auditor del Estado en su encargo de 7 años revisará alrededor de 450 mil millones de pesos. Con entrevistas de siete minutos me parece una gran irresponsabilidad y evidencia que algunos y algunas tienen intereses muy claros en que la Auditoría Superior no haga el trabajo que debe hacer”, comentó.Antes de que se aprobara la propuesta, que dio paso a la votación para la designación, Soto presentó una moción para pedir que el dictamen regresara a comisiones, propuesta que fue rechazada por el pleno.En la propuesta de terna estaban también considerados fueron Armando Valenzuela Beltrán, que en la votación en el pleno obtuvo 5 votos y Manuel Siqueiros Leyva, con 2 votos a favor.Rodríguez Bejarano es contador público por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con maestría y doctorado por la misma universidad, de la que ha sido su auditor interno.En su desempeño en la función pública, tiene un perfil cercano al PAN, ya que fue asesor de la Comisión de Fiscalización de ese grupo parlamentario en la LXII Legislatura y Jefe de asesores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública también panista en la LXIV Legislatura.Rodríguez Bejarano sustituye a Valenzuela Beltrán, quien además de estar en la terna por la designación, era el encargado de despacho, luego de la renuncia de Jesús Manuel Esparza Flores.Esparza Flores renunció a la Auditoría en medio de denuncias y acusaciones. A inicios de este año fue denunciado penalmente por irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su gestión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.