Reporta diputado desaparición de su esposa

Chihuahua– El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Rubén Aguilar Jiménez, reportó que su esposa, Matilde Gil Herrera, se encuentra desaparecida desde la noche del miércoles pasado tras haber acudido a Fashion Mall, ubicado en el Periférico de la Juventud.El legislador se acercó a la prensa para solicitar apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero de su esposa. Ella vestía blusa blanca lisa de manga larga; sufre un poco de parálisis facial en el ojo izquierdo, dijo.La señora llegó al lugar en su camioneta Mitsubishi Outlander modelo 2013, color blanco con placas EFC8702; como seña particular en el espejo retrovisor traía un colguije de cristales color aqua, detalló.La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el reporte de desapa-rición de la señora Matilde.La familia de la maestra Gil informó que no se sabe nada de ella desde aproximadamente las 6:40 de la tarde del pasado miércoles, luego de ser captada por las cámaras de seguridad del centro comercial.El legislador pidió que si alguien sabe de su paradero se comunique a la Fiscalía General del Estado al número 911.Consideró que no se trata de algún ataque enemigo, sino que lo considera como circunstancia de la inseguridad en la entidad.Hasta antes del cierre de esta edición agentes de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes la buscaban por diferentes sectores de la ciudad.Sobre las condiciones de la desaparición, la autoridad investigadora no dio pormenores por tratarse de una investigación reservada. Se desconocía si se trataba de algún secuestro.Extraoficialmente trascendió que el vehículo que conducía la mujer fue localizado abandonado, sin embargo, esto no fue confirmado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

