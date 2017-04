Analiza UACh reestructura, considera reducir personal

También se contempla la reducción de la burocracia, que está a la par de la plantilla docente, lo que limita el funcionamiento de la institución en detrimento de las tareas imprescindibles como la investigación, la academia y la extensión y difusión cultural.Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la universidad, dijo que desde que asumió el cargo se ha trabajado en un análisis para mejorar las condiciones en las que se encuentra la UACh, para lo cual se realizó un foro de consulta en el que participó el personal académico y administrativo, así como la base estudiantil.Todo con el propósito de generar ideas que permitan hacer más eficiente el trabajo institucional.Destacó que el objetivo es reducir costos, de modo que la universidad pueda continuar con su trabajo sustancial con una mayor eficiencia e indicó que la departamentalización es una opción, pero aún no está decidido. Dijo que desde la década de 1990, la universidad se registró ante la Federación bajo este esquema y es así como se destinan los recursos, pero en la práctica no se trabaja con ese modelo.Detalló que hay universidades en el país que ya cuentan con el esquema de departamentos y esto les ha permitido transitar de una manera más eficiente, con una mejor distribución de los recursos, que les permite fortalecer las áreas sustanciales de las instituciones y con ello obtienen un mayor desarrollo académico.Por tal motivo, el rector dijo que no se descarta esa opción, pero indicó que el objetivo principal es reducir el aparato burocrático de la UACh, ya que gran parte del presupuesto anual se destina a cubrir el salario del personal.Además, dijo, existe una elevada duplicidad de funciones que deben ser eliminadas y, de ser necesario se tendrá que despedir personal. Indicó que la plantilla burocrática está casi a la par de la plantilla docente.El rector de la UACh, dijo que este análisis se llevará todo lo que resta del año y con base en ello se determinará bajo qué modelo seguirá operando la universidad.Añadió que sin importar cuál sea la decisión, ésta se debe considerar los objetivos de mejorar el funcionamiento y reducir costos de operación, que permitan consolidar el esquema de trabajo de la universidad.Dijo que otro de los puntos es la reforma a la ley orgánica a fin de contar con una autonomía real.

