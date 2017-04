Ordena Ichitaip revelar vuelos e itinerarios de Corral

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) ordenó a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado entregar información solicitada sobre los itinerarios de los viajes realizados y los nombres de los pasajeros en las unidades aéreas a disposición y uso del gobernador Javier Corral Jurado.La Secretaría de Hacienda negó dicha información solicitada al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y hasta recurrió a un acuerdo aprobado en el gobierno de César Duarte Jáquez, para no dar a conocer la versión pública de los itinerarios de los viajes realizados y los pasajeros en la flota aérea estatal.Sin embargo, mediante un recurso de revisión el Ichitaip concluyó que no procede la clasificación de dichos datos contenidos en las bitácoras de vuelos, porque no se acredita que pueda generar un daño, sino al contrario, que “es mayor el beneficio de la sociedad conocer dicha información”.“… Se concluye que no procede la clasificación de la información contenida en las bitácoras de vuelo de todas y cada una de las aeronaves a disposición y para uso del gobernador del Estado, específicamente a los kilómetros recorridos y los itinerarios de los viajes realizados, incluyendo los nombres de los ocupantes de las aeronaves en cada vuelo realizado”, resolvió el Ichitaip.La solicitud de información se realizó por primera vez en enero de este año, mismo mes en que se respondió de manera parcial y se negó proporcionar las bitácoras de vuelos, por lo que se presentó el recurso de revisión que fue turnado a la comisionada del Ichitaip, Alma Rosa Armendáriz Sígala, para su resolución.La Secretaría de Hacienda pretendía negar por segunda ocasión la información con el argumento de que estaba reservada con fundamento en un acuerdo dictado el 22 de octubre de 2012 por elComité de Información de la Secretaría de Hacienda que funcionaba entonces, en el que determinó clasificarla.Citó que la anterior Ley de Transparencia establecía que la información reservada es aquella que está restringida al acceso público de manera temporal entre otras causas, porque “su divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención, persecución de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones”.Además, la dependencia estatal argumentó que en dicho acuerdo también “se tomó en consideración la disposición contenida en el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, en el sentido de que la Bitácora de Vuelo, es un documento que debe permanecer en toda aeronave, resultando aplicable lo estipulado en la Circular Obligatoria CO AV-08.4/07, que establece los Requisitos del Contenido del Libro de Bitácora y Bitácora de Vuelo”.Al resolver el expediente, el organismo público expuso que el sujeto obligado –la Secretaría de Hacienda estatal– invoca la clasificación de la información, pero no se motivó ni se fundó la razón y sólo remitió a un acuerdo que no obra en autos y no entregó al solicitante.Además, expone que la negativa se fundamenta en un acuerdo que no cobra aplicación porque se sustenta en una ley que ya fue abrogada y no es posible reservarla bajo la normatividad vigente, porque “por sí sola no puede causar un serio perjuicio a las actividades de prevención, persecución de los delitos, la impartición de justicia y la recaudación de las contribuciones”, como lo argumenta Hacienda.Por lo que le ordena modificar la respuesta y entregar “la información consistente en los kilómetros recorridos por las aeronaves que forman parte de la flotilla aérea propiedad del Gobierno del Estado, así como de los itinerarios de los viajes realizados por cada una de las unidades aéreas, incluyendo los nombres de los ocupantes de las aeronaves en cada vuelo realizado, o en su caso, de la versión pública de dichos itinerarios”.Para ello, el Ichitaip le otorga un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir del siguiente día de la notificación que se entregó el 3 de abril.