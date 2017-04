Exigen renuncia del director del IMSS en NCG y CG

Nuevo Casas Grandes— Ante la indolencia del personal médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ayer una derechohabiente en estado grave que ya hasta vomitaba sangre, se vio en la necesidad de pedir ayuda a las autoridades municipales para que ejercieran presión a su favor, debido a la mala atención que estaba recibiendo por falta de médicos.Ayer por la tarde, la derechohabiente María de los Ángeles Salais Barrios llegó de emergencia a las instalaciones del IMSS una mujer con complicaciones graves de salud, pero eso no contó como suele suceder en este instituto, por lo que la hicieron esperar más de 3 horas en el área de urgencias, debido a la falta de médicos y más aún en su caso que le dijeron, tenía que esperar la valoración de un médico especialista.Como a las tres horas no recibió ningún tipo de atención médica ni medicamento, su hijo decidió pedir ayuda a las autoridades municipales, para que le apoyaran a trasladar a su mamá a Ciudad Juárez, ya que debía ser vista por un especialista porque su vida corría peligro.Lo peor del caso es que la situación de la derechohabiente es justamente por las negligencias del Seguro Social, donde la operaron en base a un diagnóstico equivocado y desde entonces ha visto deteriorada su salud.“Hace dos meses le realizaron unos estudios equivocados a mi mamá, basándose en ellos la operaron de la vesícula en el IMSS, dicho diagnostico fue erróneo y eso le ha provocado complicaciones pues hasta que la operaron, el médico descubrió que en realidad ella tiene cirrosis en el hígado”, dio a conocer el hijo de María de los Ángeles.Fue el día de ayer en la tarde cuando la mujer fue llevada por su familia a urgencias, con un intenso dolor y vomitando sangre, pero aun así en su estado de gravedad no fue atendida debido según el personal del IMSS, a que no contaban con médico en el área de urgencias.“Fuimos tratados de mala manera —señaló su hijo quien solicitó ayuda a los municipios de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes—, además que la persona encargada de recibir las quejas en el IMSS, Elsa Posada, se atrevió a decirle a mi mamá que no se anduviera quejando, dando órdenes de que nos pasaran a un cuarto de urgencias en donde nadie nos atendió hasta 3 horas después, cuando llegó el Presidente Municipal, David Martínez Garrido”.El Alcalde estuvo al pendiente de la situación y fue hasta que él llegó que se le colocó suero a la paciente, minutos mas tarde llegó al área de urgencias la presidente municipal de Casas Grandes, Yesenia Reyes Calzadías, quien también apoyo al joven y a su madre.Ya juntos, ambos presidentes aplicaron presión para que la paciente fuera atendida y trasladada a Ciudad de Juárez, a fin de que la atendiera un especialista, siendo esta la única petición del hijo de la derechohabiente que se hallaba en estado crítico de salud.

