Piden reforzar turismo en pueblos mágicos

La diputada Patricia Jurado Alonso presentó una iniciativa de ley para solicitar al Gobierno del Estado más de 52 millones de pesos para fortalecer el turismo de los tres pueblos mágicos de Chihuahua, ubicados en municipios con problemas de inseguridad.La iniciativa, presentada ayer por la diputada panista, pide al Ejecutivo estatal que destine para el próximo año 52 millones 508 mil pesos para fortalecer la infraestructura turística, capacitación y promoción de los pueblos mágicos de Creel, Batopilas y Casas Grandes.En la iniciativa presentada no se contemplan recursos para fortalecer la seguridad pública de esas localidades, pero sí, por ejemplo, 9 millones de pesos para la señalética turística de los tres pueblos.En entrevista posterior a la presentación de la iniciativa, la legisladora del blanquiazul consideró que destinar esa cantidad de recursos incidirá en el descenso de la actividad criminal en tales localidades.“Incentivar el turismo inhibe la participación de esa gente en los grupos delictivos (…) es más difícil que los enrolen porque tienen algo que hacer, y tienen una ilusión de desarrollar un comercio o algo relacionado con el turismo”, mencionó Jurado.La iniciativa, que será turnada a la Comisión de Presupuesto, solicita también a las administraciones municipales que destinen recursos a la actividad turística, con la finalidad de conservar la distinción de pueblo mágico.“Asimismo, se exhorta a los H. Ayuntamientos de las localidades referidas, que buscan la permanencia en el Programa Pueblos Mágicos, a fin de que contemplen en su presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 y sucesivos, una partida específica para el eje de promoción y desarrollo turístico que les permita contar con los recursos económicos para apoyar el proyecto de Pueblos Mágicos”, dice el texto.La legisladora apuntó que una partida de más de 52 millones de pesos al turismo y no a la seguridad es parte de un proceso de planeación presupuestaria.“(El presupuesto de seguridad) ya lo tiene contemplado el Gobierno del Estado y lo están viendo en las otras comisiones. Todo va de la mano, no es que nos vayamos a adelantar o que se vaya a destinar un recurso que se fuera a quitar a seguridad, para nada.“Los pueblos mágicos ya tienen ese nombramiento, no podemos perderlo, lo que queremos es conservarlo”, comentó la diputada.Los tres puntos han sido considerados pueblos mágicos por el programa de la Federación que otorga esa distinción turística a ciertas localidades en el país.En Casas Grandes, la Policía Estatal ha desplazado de sus funciones a la Policía Municipal, debido a que sus elementos no aprobaron los exámenes de confianza a los que fueron sometidos. La toma del control policial por parte de la policía de Chihuahua causó riñas incluso de tipo político, laboral e incluso jurídico entre las autoridades municipales y estatales.Israel Varela Ordoñez, alcalde de Batopilas, fue atacado a balazos al llegar a su domicilio a mediados de enero de este año. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, según reportes periodísticos, el director de Seguridad Municipal de Batopilas no había aprobado los exámenes de confianza.Creel, perteneciente al municipio de Bocoyna, es una localidad en cuyos caminos, de acuerdo a diversos reportes periodísticos, has sido hallados cadáveres. En diciembre del año pasado, 4 cadáveres fueron encontrados en Bocoyna.

