Sin autorizar, ampliación de descuento en Revalidación

No se ha autorizado la prolongación del descuento de 500 pesos en los pagos de revalidación vehicular, aclaró el recaudador de Rentas en este municipio, Sergio Nevárez Rodríguez.Para hacer tal cosa es necesario que el Congreso del Estado modifique la Ley de Ingresos 2017, cosa que no se ha hecho, agregó.Se sabe que existe interés de algunos diputados locales por hacer tal cosa, pero hasta la fecha no se ha llevado a cabo, continuó.Si eso llega a autorizarse, posiblemente a fines de esta semana, deberá publicarse de inmediato en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor, informó.Y además, se tendrá que girar un oficio a las oficinas de Recaudación de Rentas que hay en el estado para que procedan a aplicar la rebaja, expresó.Pero eso no es todo: la modificación que se haga a la Ley de Ingresos deberá contemplar la forma de reembolsarle su dinero a las personas que ya pagaron los 1,978 pesos, que es el precio vigente desde el 1 de abril, dijo.Primero deben votar las modificaciones a la ley y luego se tiene que pasar a publicación para que entre en vigor, informó.Luego se debe adecuar el sistema de cómputo, también establecer un mecanismo para devolverle su dinero a la gente que pagó de más y además girar oficios a las oficinas de Recaudación de Rentas para que tengan el soporte legal para poder hacer las cosas, expresó.A las personas que pagaron la revalidación completa se les devolverían 500 pesos por el descuento autorizado de nueva cuenta para aplicarlo el cuarto mes del año, aclaró.“Hasta el día de hoy no tenemos nada, creo que sería hasta el próximo viernes”, si es que el Congreso lo aprueba, dijo.Mientras tanto, se siguen cobrando mil 978 pesos por concepto de revalidación matricular de vehículos, pues el subsidio de 500 pesos terminó el viernes 31 de marzo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos 2017, añadió.

