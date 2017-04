Suman 35 amparados ante la justicia federal

Chihuahua— La “lluvia” de amparos continúa en los tribunales federales en contra de posibles ordenes de aprehensión sobre exfuncionarios de la pasada administración estatalHasta ahora 35 empresarios, proveedores, exfuncionarios y políticos han buscado “urgentemente” la protección de la justicia federal.En la lista de acuerdos que apareció publicada ayer en los diez juzgados de Distrito del Décimo Séptimo Circuito con sede en Chihuahua, figuran nombres como el empresario Jaime Galván Guerrero, así como Agustín Fong Ríos, sobrino político de César Duarte, cuya empresa “Grupo Fritag S.A, de C.V” es señalada de haber sido beneficiada con mas de 500 millones de pesos en la asignación de contratos.El líder estatal del PRI, Guillermo Dowell; el exsecretario de Desarrollo Rural Leonel de la Rosa; el ex director de Vialidad Jaime Enriquez y el delegado federal David Dajlala Ricarte, entre otros, promovieron amparos en contra de posibles ordenes de aprehensión que pudieran dictar jueces de Control del Distrito Judicial Morelos.Los jueces federales concedieron a la mayoría de los solicitantes la suspensión provisional contra el acto reclamado, es decir, no podrán ser detenidos ante eventuales ordenes de aprehensión que sean giradas en su contra.Antes se habían amparado el exdirector de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García; Mario Trevizo Salazar, exconsejero jurídico y exsecretario general de Gobierno de Duarte; Oswaldo Martínez Rempening, exsubsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación; el exdirector administrativo de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Flores González, y el exdirector de Comunicación Social, Sergio Belmonte.También otros exfuncionarios como Fidel Pérez Romero, Maurilio Ochoa, Pedro Hernández Flores, Gabriel Aude Venzor, Eugenio Baeza Fares, Manuel Bremmer, Enrique Navarrete Jurado, Roberto Dittrich, Ever Aguilar Sandoval y Pedro Genaro Hernández Flores.La lista creceLeonel de la Rosa Carrera• Exsecretario de Desarrollo Rural (547/2017)José Guillermo Dowell Delgado• Líder estatal del PRI, y ex subsecretario del Gobierno en Ciudad Juárez (amparo 329/2017)Jaime Enriquez Ordóñez• Exdirector de la División de Vialidad y Tránsito (amparo 537/2017)David Dajlala Ricarte• Delegado de la Secretaria de Economía del Gobierno federal y exsubsecretario de Economía (549/2017)Carlos Carrera Robles• Excoordinador de Comunicación Social (550/2017)Sergio Belmonte• Exdirector de Comunicación SocialLiz Aguilera García• Secretaría general del PRI estatal y exsecretaría de la ContraloríaMario Trevizo Salazar• Exsecretario general de Gobierno (525/2017)Maurilio Ochoa• Extitular de Junta de Aguas y exlegislador federalGabriel Aude Venzor• Exdirector de Obras Públicas MunicipalesJaime Galván Guerrero• Empresario amigo cercano a César Duarte (amparo 550/2017)Oscar Javier Cordero Fourzán• Proveedor del Gobierno estatal (499/2017)Iram Alberto Arellanes Corral• Excoordinador del programa Chihuahua Vive (542/2017)Sergio Jurado Medina• Subsecretario de Economía (548/2017)Carlos Daniel Alonso Guzmán• Expresidente de la JCAS (549/2017)Jaime Agustín Fong Ríos• Sobrino político de César Duarte (557/2017)Ana Edith Lozoya de Alba• (559/2017)Eloy Soto Payán• (561/2017)Wendy Ronquillo Cruz• (564/2017)José Alonso Enríquez Vázquez• (564/2017)Jesús José Sáenz Gavaldón,• Exalcalde de Camargo (565/2017)Gilberto Baeza Mendoza,• Exoficial mayor y exjefe del departamento jurídico del IVI(570/2017)Guillermo Federico Duarte Medina• Acción del Banco Unión Progreso (557/2017)Antonio Enrique Tarín García• (263/2017)Oswaldo Martínez Rempening• (541/2017)Juan Carlos Flores González• Exdirector administrativo de la Secretaría de Salud (533/2017)Fidel Pérez Romero• Exsecretario del Trabajo y Previsión SocialPedro Hernández Flores• Exencargado del área de SaludEnrique Navarrete Jurado• Exdirector de planeación de la Secretaría de SaludGabriel Bremer Ochoa• Exdirector de la Comisión Nacional del AguaRoberto Dittrich Nevárez• Exdirector de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del EstadoEver Aguilar Sandoval• Exdirector administrativo de la Secretaría General de GobiernoLaura Rosa Solís Carrillo,• Jefa del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SECyDJorge Salazar López• Exdirector administrativo de la Secretaría de Desarrollo SocialSergio Gallegos Prado• Exdirector de Educación básica

