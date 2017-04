Alcanza hasta a supervisores presunta red de corrupción

La presunta red de corrupción que operaba en el sexenio pasado y supuestamente encabezaba el exgobernador César Duarte Jáquez no sólo alcanza al personal que estuvo encargado de las compras, adquisiciones y pagos de obras y servicios, sino hasta a los que tenían la obligación de verificar, supervisar y custodiar los bienes públicos.Así lo afirmó el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, quien dijo que si bien por el momento no se puede revelar el organigrama o los nombres de los involucrados, el modus operandi del grupo fue sistemático durante varios ejercicios fiscales y participó el personal que tenía capacidad de decisión y supervisión.Aunque declinó refutar o confirmar si el exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral, tiene orden de aprehensión por los presuntos hechos de corrupción que se investigan o es uno de los testigos protegidos que colaboraron en las denuncias por las que actualmente se encuentran tres exfuncionarios estatales presos y se giró orden de arresto a Duarte.El fiscal aseguró que la investigación abarca varios puntos del estado, aunque se concentra principalmente en el municipio de Chihuahua, donde se encontraba el personal con capacidad de mando.“En principio quienes están vinculados en estas diferentes acciones son quienes tenían capacidad de decidir la contratación o capacidad para recibir las supuestas obras y servicios que se venían realizando. Desde luego también en el camino seguramente encontraremos a quienes tenían la obligación de supervisar que se prestaran o se entregaran los bienes o se realizaran las obras”, sostuvo en entrevista telefónica con El Diario.Explicó que de acuerdo con la investigación se detectó que “hubo una práctica de corrupción sistemática en muchas áreas de gobierno, especialmente en lo que se refiere a las áreas de compras y adquisiciones”.Por ejemplo, mencionó que había casos en donde exclusivamente intervenía la persona encargada de compras y la que estaba en pagos, que generaban todo tipo de contratos y pagos a empresas inexistentes y por trabajos que nunca se prestaron.“De acuerdo a las declaraciones que hemos podido recabar, a las evidencias que tenemos, pues esto de alguna manera estaba dentro de un círculo que básicamente la cabeza del entonces Gobierno estatal era la que tenía todo el control de ese esquema de funcionamiento”, dijo.Por ello, ratificó que suponen que ninguno de los actos realizados que se pueden constituir en hechos delictivos pudo haber sucedido sin la complacencia y la directriz de la red de quien ejercía el mando del Gobierno del Estado, en este caso del exgobernador Duarte.Cuestionado acerca la participación del exsecretario de Hacienda Jaime Herrera, en lo que el gobernador Javier Corral Jurado ha identificado como una “red de corrupción” de un “grupo compacto” que se repartía funciones específicas en el anterior gabinete, el fiscal Peniche fue evasivo.—¿Aparece involucrado o no en la investigación el exsecretario de Hacienda estatal?, se le cuestionó.“Es parte de la trama de investigación, establecer el tramo de responsabilidad que a cada uno les toca y ver cuál fue su actuación para que se pudiera dar el resultado. Ahorita lo que se ha dado a conocer de las personas detenidas es porque es plenamente acreditada su responsabilidad y en el transcurso del desarrollo del resto de las investigaciones ya se irá haciendo extensiva a quienes nosotros consideramos que también participaron en estas conductas”, respondió.Agregó que por el momento no puede revelar la identidad de las otras personas que aparecen involucradas o tienen orden de aprehensión, porque la investigación sigue su curso en los tribunales, sólo la de las personas que hasta el momento se encuentran detenidas o han sido vinculadas.El fiscal mencionó que tampoco puede dar detalles de los testigos protegidos, pero reveló que diferentes personas que estuvieron en la administración anterior los han buscado con plena disposición a colaborar en las investigaciones. (Gabriela Minjáres / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.