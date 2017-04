Acusa Duarte a Corral de persecución política

Chihuahua— El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) una queja en contra del mandatario Javier Corral, a quien acusa de persecución política.José Luis Armendáriz, presidente del organismo, informó que en el documento reclama que se ha vulnerado su honorabilidad, buen nombre y derecho a la privacidad.La queja se radicó el jueves y se notificó de ella a Corral el viernes."Señala que está siendo objeto de una persecución política, usándose todos los recursos económicos del aparato estatal para manchar su imagen y buen nombre, toda vez que no hay hechos concretos, específicos, por los que se le estén imputando los señalamientos, y que el Gobernador ha echado toda la estructura estatal para afectar su integridad y buen nombre", indicó el presidente de la CEDH.El organismo presentará un informe en 15 días, el proceso seguirá por 10 días más y, tras lo cual, ambas partes presentarán las pruebas que consideren pertinentes.Al respecto, el Mandatario panista confirmó que fue notificado de la queja de Duarte, a quien calificó de cínico."La Comisión tiene toda la libertad, tiene la autonomía para desahogar la queja. Por supuesto que conozco ya la queja, nos han notificado, me parece un acto de cinismo político", señaló este domingo, entrevistado durante el primer maratón de ocho horas de spinning "Pedaleando por el Autismo", en la Plaza del Ángel, en la capital de la entidad.Corral declaró que esperará la resolución de la CEDH."Duarte no es ningún perseguido político, es un prófugo de la justicia, lo perseguimos por peculado, lo estamos persiguiendo por lo que se robó, no por sus ideas políticas, ni por su filiación."Porque su conducta no es cierto que dibuja a los priistas en general, en ese partido hay gente muy honorable, gente muy valiosa, gente que yo respeto y no por él la deben de pagar todos los que sean de ese partido", sostuvo.César Duarte, quien de acuerdo con Corral se esconde en El Paso, Texas, enfrenta una orden de aprehensión por el delito de peculado.El Ejecutivo estatal calculó que el daño patrimonial a Chihuahua por parte del ex Gobernador fue de casi 6 mil millones de pesos.El Gobierno del Estado solicitó por conductos legales y diplomáticos la localización y detención de Duarte, a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por lo que es buscado en más de 190 países.El sábado, la Fiscalía General del Estado cateó tres propiedades: su rancho en el municipio de Balleza, así como una casa y una oficina en la ciudad de Parral.

