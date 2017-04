Ordenó Duarte desvío de 250 mdp para campaña de Serrano: testigo

Chihuahua— Anoche hasta el cierre de esta edición continuaba la audiencia de vinculación a proceso, en la sala uno del Centro de Justicia, en contra del exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles y el exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, sin que se definiera su situación jurídica.El abogado defensor de Ricardo Yáñez, Héctor Hugo Perea Arballo, refirió algunos errores de precisión en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado en torno a la suficiencia presupuestal por 250 millones de pesos solicitada por su cliente, afirmando que se trataba de una solicitud de recurso adicional que no estaba dentro del presupuesto, y no estaba comprendida en el presupuesto inicial autorizado en 2015 para el ejercicio fiscal 2016.Posteriormente se leyeron las declaraciones aportadas por el testigo protegido T-701/2017, quien ubicó en el mes de diciembre de 2015 la reunión entre directivos de la Secretaría de Hacienda y el exgobernador César Duarte Jáquez en la que supuestamente este último instruyó el desvío de los 250 millones de pesos.Otro testigo protegido señaló haber escuchado que esos 250 millones iban a la campaña de Enrique Serrano.Ante estos hechos, el abogado defensor recordó que Ricardo Yáñez se desempeñó hasta el 25 de enero como director del Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, por lo que aseveró que resultaba imposible que su representado haya estado en una concertación criminal de ese tipo.Hugo Perea reiteró que no había ninguna normativa por la cual su defendido hubiera intervenido en las actas de ejecución, enfatizando que depende directamente de la Secretaría de Hacienda la formalización de los contratos.

