Se esfuman testigos protegidos de la FGE vs Yáñez y Villegas

Chihuahua– Los testidos protegidos identificados como "T-701" y "T-801", utilizados por parte de la Fiscalía General del Estado, para acusar al ex secretario de Educación Ricardo Yáñez y al ex director administrativo Gerardo Villegas, del delito de peculado, desaparecieron.El juez de Control, Eduardo Alexis Ornelas Pérez, confirmó a los abogados defensores, quienes solicitaron la presencia en la audiencia de hoy de los citados testigos, que los agentes del MP Tania Luján Parra y Luis Raúl Miramontes acudieron a los respectivos domicilios, durante los días jueves y viernes pasados para citarlos, y éstos ya no se localizaron.El abogado Martínez Valle, defensor de Gerardo Villegas, pidió que se revoque y se les quite la identidad reservada a los testigos protegidos, para que haya una defensa técnica verdadera en contra de sus dichos."Se deben revelar los nombres porque con la judicializacion de esta carpeta, se traduce una transgresión al derecho de defensa y porque no se pueden contraavertir sus argumentos.Si no se revelan sus datos generales, todos los actos derivados serán inconstitucionales y viciados de origen", puntualizó.Los abogados señalaron que solo en ciertos delitos graves, como delincuencia organizada y otros se fundamenta, no aquí que la acusación es delito no grave.