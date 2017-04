Soy inocente: Garfio

Chihuahua– “Soy inocente, nunca he tenido algún señalamiento”, aseguró ayer el exalcalde Javier Garfio Pacheco a un juez de Control, quien finalmente encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso penal por el delito de peculado.El exfuncionario expresó que “estoy en un acto que a claras luces se ve que soy inocente, quiero decirle a los chihuahuenses que siempre me he conducido con honestidad y transparencia, lo he hecho desde mi hogar y lo que me inculcaron mis padres”.El juez Octavio Armando Rodríguez Gaytán dictó ayer auto de vinculación a proceso en contra de Javier Garfio Pacheco y le negó el beneficio de la libertad bajo fianza, aun cuando su defensa ofreció 25 millones de pesos en propiedades para que enfrentara el proceso por peculado en libertad.En la audiencia que se extendió por más de seis horas en la Sala Uno de Juicios Penales del Centro de Justicia, Garfio Pacheco hizo uso de la palabra para increpar al juez de Control sobre el riesgo de que se sustraiga de la justicia, elemento que el resolutor consideró para negarle la fianza.“Óigame, está hablando con el expresidente municipal de Chihuahua, no me voy a ir”, dijo Garfio a Rodríguez Gaytán, quien abandonó rápidamente la sala.El juzgador señaló que existían elementos suficientes para someter a juicio oral al exservidor público por el delito de peculado, dentro de la causa penal 727/2017.Al término de la audiencia, Javier Garfio fue esposado de nuevo y trasladado al Cereso de Aquiles Serdán, en donde está recluido.El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la carpeta de investigación.El abogado Héctor Villasana Ramírez, uno de los seis defensores particulares que estuvieron asistiendo al exedil, declaró a El Diario que hubo un exceso en la resolución del juez Rodríguez Gaytán.Argumentó que el resolutor evidenció un tinte político, pues a pesar de que la FGE no presentó una sola prueba contundente directa que relacionara al exedil con la comisión del delito que se le acusaba, le fue negado el beneficio de la libertad condicional.“Pedimos al último la fianza pero el juez la negó de tajo, es el único imputado yo creo en el país que se le niega este beneficio, ni a Rodrigo Medina le hicieron esto aun cuando el ingeniero (Garfio) hizo referencia que como constructor no abandonaría el proceso judicial y acreditó la residencia de múltiples formas”, manifestó.Tampoco fue valorado que se trata de un exalcalde de Chihuahua y hay riesgos propios dentro de la cárcel por la función pública desempeñada, todo esto fue desechado por el juez Rodríguez Gaytán, dijo molesto Villasana, quien adelantó que recurrirán al juicio de amparo.Durante la audiencia de ayer que comenzó a las 8:30 de la mañana, Garfio fue acusado de haber favorecido como integrante de la Junta de Gobierno del IVI (hoy Coesvi), cuando era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en septiembre 2012, la venta de 16 predios por un total de 190 hectáreas de la reserva territorial Labor de Terrazas a la empresa “Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V.”, con un costo inferior en 328 millones de pesos.El juez Rodríguez Gaytán manifestó que Garfio en complicidad con el exgobernador César Duarte, Ricardo Yáñez y otros exfuncionarios estatales miembros de esa junta de gobierno, cambiaron la figura jurídica de esos terrenos.Explicó que fueron donados exclusivamente para la construcción de vivienda popular y los recursos que se obtuvieron por la venta de los mismos, (por 99 millones 159 mil pesos, al empresario Benito A. Tagle), se destinaron a otros objetivos, en este caso más de 73 millones de pesos para gasto corriente de la Coesvi y no a buscar construir vivienda popular en otras zonas de la ciudad.El abogado defensor del exalcalde, Enrique Eduardo Muñoz, cuestionó que en la sesión de esa junta del IVI del 12 de septiembre de 2012, no se reunió el quórum legal de asistentes para su instalación, ya que acudieron solo cuatro de ocho asistentes que la conforman, por lo que los acuerdos en donde se aprobó la venta de dichos terrenos en el ejido Labor de Terrazas resultaban además inexistentes.En relación a esto, abundó, “hay una clara ausencia de conducta y se acredita la exclusión del delito; solicitamos a este Tribunal que proceda a decretar que en el presente caso se de la exclusión del delito invocado al sobreseimiento de la presente causa”, expresó.En el debate, el abogado reiteró que el exalcalde no intervino, pues el IVI tenía personalidad y patrimonio propio.Agregó que en las cláusulas del contrato 069/2012 con la empresa beneficiada, se estableció que el objeto era construir vivienda y donde jamás se distrajo del objeto de los bienes inmuebles.Mencionó que había una clausula de “reserva de dominio”, por lo que esos terrenos no han salido actualmente del patrimonio de la Coesvi, ahí esta la anotación marginal y en el Registro Público de la Propiedad todos éstos bienes están a favor de la Coesvi, subrayó.El abogado acusó a la FGE de no haber presentado una sola prueba directa en contra de Garfio, donde se acreditara que él hizo mal uso o dispuso de recursos para su beneficio.Lo anterior porque fue un órgano colegiado quien hizo la autorización y donde Garfio era solo vocal, ni encabezaba o era factor de decisión.Sin embargo la FGE a través del Ministerio Público Javier Flores Romero citó diversas declaraciones rendidas de ex funcionarios del IVI, entre ellos Oswaldo Martínez Rempening (actualmente amparado), Alfredo Rollo Rico, Oscar Raúl Herrera Lagunas, Federico Lafón González, quienes dieron los pormenores del proceso de autorización, asimismo un testigo protegido que se manejó en el círculo de César Duarte y quien delató el modus operandí de las transacciones y donde el ex gobernador decía que “que el era el jefe de la tiendita” y sabía a quién o no pagarle. (Staff / El Diario)