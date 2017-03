Llueven amparos de ‘duartistas’

Al exdirector de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García –que se atrincheró por más de 24 horas en la Cámara de Diputados–, se sumó Mario Trevizo Salazar, exconsejero jurídico y exsecretario general de Gobierno de Duarte.También solicitaron el recurso legal Oswaldo Martínez Rempening, exsubsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación; el exdirector administrativo de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Flores González y el exdirector de Comunicación Social, Sergio Belmonte.Trevizo Salazar promovió el juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, donde se le concedió la suspensión provisional, por lo que no podrá ser detenido si así lo solicita la Fiscalía General del Estado mediante la ejecución de una orden de aprehensión.El juicio de amparo contra posibles actos de jueces de Control, se admitió este miércoles 29 de marzo y quedó registrado bajo el número de expediente 525/2017, según se publicó en la lista de acuerdos.Trevizo Salazar fue uno de los hombres más cercanos y de confianza del exmandatario César Duarte, que lo llevaron a mantenerse durante todo el sexenio (2010-2016) en el primer círculo.La jueza federal Luz Elba de la Torre Orozco admitió la demanda de amparo de Trevizo Salazar y estableció las 11:00 horas del 26 de abril del presente año, para la celebración de la audiencia Constitucional. “Fórmese incidente de suspensión”, resolvió, la juzgadora.Oswaldo Martínez Rempening, quien fuera designado el 3 de febrero de 2016, como subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD), cuyo ex titular Ricardo Yáñez actualmente se encuentra en prisión acusado del delito de peculado, interpuso el juicio de amparo ante el juzgado Tercero de Distrito igual para no ser detenido.El juez federal Juan Fernando Luévano Ovalle le admitió también el pasado miércoles el juicio de garantías 541/2017 y le otorgó la suspensión provisional contra cualquier acto de detención ordenado por parte de jueces de Control del Distrito Judicial Morelos.Martínez Rempening también fue de los hombres más cercanos a Ricardo Yáñez Herrera en la SECyD, y precisamente en el tiempo de su llegada, de febrero a abril de 2016, es cuando según la FGE, Yáñez Herrera fue coautor del desvío de más de 246 millones de pesos, según la causa penal 780/2017.“En contubernio con otros implicados, simularon la contratación de servicios, licitaciones, fingiendo la celebración de contratos, pagos y facturación para provecho personal”, estableció el fiscal Francisco González Arredondo de la Unidad de Atención a Delitos Patrimoniales.El entonces secretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar (actualmente amparado) fue quien le tomó la protesta a Oswaldo Martínez Rempening como subsecretario de Planeación y Evaluación de la entonces SECyD.El exdirector administrativo de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Flores González también obtuvo la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión que pudieran girar los jueces de control del Distrito Judicial Morelos, según el juicio de amparo 533/2017, que le fue admitido el pasado miércoles en el juzgado Segundo de Distrito.Flores González es contador público y aparece su firma en múltiples trámites administrativos, balances y estados financieros de la Secretaría de Salud en la pasada administración estatal, junto con la firma del exsecretario de Salud, Pedro G. Hernández Flores.En la resolución, el juez de Distrito Arturo Alberto González Ferreiro estableció textualmente que “se otorga la suspensión provisional y se señalan las 09:02 horas del día 5 de abril de 2017 para la celebración de la audiencia incidental”.La cacería contra exfuncionarios “duartistas” provocó la ola de amparos. (Heriberto Barrientos)

