Indagan 20 casos de aborto en 2 años

Diecisiete investigaciones son contra las mujeres que dieron término al embarazo de manera voluntaria, revelan los datos oficiales.En este estado fronterizo una mujer puede recibir de seis meses a tres años de prisión por interrumpir voluntariamente su embarazo, establece el artículo 145 del Código Penal vigente.“El hecho de que el aborto sea un delito donde sólo se ve la participación de la mujer es una clara criminalización hacia nosotras y se nos niega la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo. ¿Dónde queda la participación y la responsabilidad de los hombres?”, cuestionó la especialista en violencia sexual y de género, Beatriz Lozoya Gutiérrez.Expuso la urgencia de modificaciones a la legislación actual, al referir que se tiene que poner como centro el derecho de las mujeres a una vida plena.“Esto sería mejores oportunidades de desarrollo, pues todavía las mujeres vivimos en condiciones de mayor pobreza que los hombres, con sueldos menor pagados y aun así la responsabilidad de cuidado y manutención de los hijos recae sobre nosotras”, dijo la psicóloga con maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género.A través de la Unidad de Información, la FGE informó que el número de carpetas de investigación abiertas por aborto –con responsabilidad de la madre– casi se duplicó en el transcurso de los últimos dos años, ya que el 2015 fueron interpuestas seis denuncias, mientras que el 2016 fueron 11.Durante el primer trimestre del 2017 no existen carpetas de investigación abiertas por este delito.Definido como la muerte del producto durante la concesión en cualquier momento del embarazo, el aborto en Chihuahua es ilegal.Sólo se consideran como excluyentes de responsabilidad para la mujer cuando el embarazo es resultado de una violación y debe ser practicado dentro de los primeros 90 días de gestación, cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando sea resultado de una conducta imprudencial de la mujer embarazada, según la legislación local.El artículo 143 castiga a quien haga abortar a una mujer sin su consentimiento.“Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años. Si mediare violencia física o moral se impondrá de seis a ocho años de prisión”, cita el artículo.Al respecto, la FGE informó que del 2015 al 2016 se abrieron dos carpetas de investigación por aborto con responsabilidad en tercero, porque la madre fue agredida.Además en un caso se registró un aborto con responsabilidad médica. Por este delito la legislación establece que si el aborto es causado por un médico cirujano, comadrona o partero, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior, se le suspenderá por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta en el ejercicio de su profesión u oficio, menciona el artículo 144.Para la especialista en violencia sexual y de género la actual legislación niega a la mujer el derecho al goce pleno de nuestra sexualidad.“Siempre se dice que las mujeres tenemos la responsabilidad al embarazarnos, esa es una mirada patriarcal que solamente responsabiliza a las mujeres, pero no educa a los hombres para usar un condón y responsabilizarse junto a nosotras de los métodos de concepción y anticoncepción, así como de la salud sexual. Para mí es otra de las violencias que vivimos las mujeres en este sistema”, planteó la experta Beatriz Lozoya Gutiérrez.Agregó que la maternidad es un evento que afecta el proyecto de vida de las mujeres y también cuando se obliga a las mujeres a parir, el estado no asume corresponsabilidad hacia esos niños.Otra situación que se percibe con la criminalización hacia la mujer por un embarazo no deseado es la condición de riesgo en que se encuentra al optar por abortos clandestinos, donde su vida es puesta en riesgo.Según el archivo periodístico sólo en Ciudad Juárez han sido inhumados en fosas individualizadas 52 fetos.Los productos abortados ingresaron al Semefo del 2009 al 2016, según los datos aportados por el vocero de la FGE, Carlos Huerta.Los fetos tenían desde las 10 semanas de gestación hasta la formación total del producto.

