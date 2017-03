Reanudan labores agentes estatales en NCG

Tras suspender actividades por varias horas en demanda del cumplimiento a los ofrecimientos que les hicieron a cambio de su traslado a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, los agentes de la Policía Estatal Única (PEU) reanudaron sus funciones y están en espera de que se dé solución a sus peticiones, dijo el comandante Jesús Ituarte, quien se encuentra al frente de los oficiales.Aseguró que la población no estuvo en riesgo, y que las actividades de sobrevigilancia continúan ante el compromiso de la Fiscalía General del Estado de buscar una solución rápida a las peticiones de los elementos.“El personal está laborando normalmente, ayer hicieron públicas sus peticiones cuando vino el comandante de Ciudad Juárez que los escuchó y esperamos que se les dé una solución a los planteamientos realizados”, aseguró el jefe policiaco entrevistado vía telefónica.El contingente llegó en febrero pasado a la comunidad situada al noroeste del estado y optaron por el paro de labores en demanda del bono mensual de 2 mil pesos que ofreció la Fiscalía General del Estado (FGE) y aún no reciben.Los oficiales también reclamaron el apoyo en hospedaje y gasolina, ya que ellos están sufragando dichos gastos y esto impacta directamente a sus familias que ven mermados no sólo los ingresos, sino que padecen la ausencia de los padres y madres de familia, ocupados en el combate a la delincuencia fuera de su terruño.El comandante Ituarte aseguró que el ánimo de los oficiales “está muy arriba” y están dispuestos a continuar con el trabajo que han estado realizando estas semanas.“Ellos están trabajando en forma normal y cada uno tuvo la oportunidad de plantear su situación personal, el comandante se llevó esta información para hacer lo conveniente”, abundó.A través de un comunicado, la FGE informó que agentes de la PEU “efectúan sus labores de prevención y vigilancia en el municipio de Nuevo Casas Grandes de manera normal y en ningún momento, se vulneró la seguridad de los habitantes”.“Personal de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación acudirá para atender cada una de las solicitudes y a la par, establecer acuerdos que permitan el buen desempeño de sus funciones”, cita el documento.

