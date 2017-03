Aun con amparo, Tarín debe comparecer: fiscal

Esa es la finalidad que nosotros estamos persiguiendo y en caso de no presentarse ante el juez de Control, quedará sin efecto la suspensión provisional y nuevamente es ejecutable la orden de aprehensión en su contra, subrayó Peniche.Al ser entrevistado en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, el funcionario estatal dijo “Ya estamos solicitando fecha para la audiencia y una vez que se sepa se notificará al juez de amparo para que está persona (Tarín) comparezca ante quien debe para responder por sus actos”.Tarín García está impedido para rendir protesta como diputado federal por la orden de aprehensión girada en su contra, dijo el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar.“Tenemos también bien claro que, en ningún momento, podemos permitir que el Poder Legislativo sea utilizado para obstaculizar la acción de la justicia”, afirmó.“Me parece que el caso ya está donde debió haber estado siempre, es decir ante un juez”, declaró ayer por la mañana.“Para nosotros las condiciones siguen siendo las mismas, no hay posibilidad de que pudiera rendir protesta en San Lázaro”, indicó.Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, dijo que no hubo evasión de la justicia durante las 28 horas que Tarín García permaneció en las instalaciones de la Cámara de Diputados.“No hay evasión de la justicia”, aseguró.También se deslindó de la permanencia del exfuncionario de la administración de César Duarte Jáquez en San Lázaro y señaló que fue una decisión personal. “El PRI no hizo nada”, indicó.Camacho Quiroz expresó que “se habla” de una orden de aprehensión contra Tarín García, pero no está vinculado a proceso, por lo cual aún goza de sus derechos políticos.Tarín García, suplente del fallecido diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, se presentó el martes en el salón de sesiones de San Lázaro para rendir protesta como legislador.Sin embargo, la Fiscalía estatal de Chihuahua notificó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que había una orden de aprehensión girada por un juez por el delito de peculado.El exdirector de Adquisiciones de Gobierno del Estado durante la gestión de César Duarte Jáquez permaneció atrincherado en el Palacio Legislativo, donde durmió en las oficinas del grupo parlamentario del PRI, hasta que una jueza federal otorgó una suspensión provisional a la solicitud de amparo que tramitó para evitar ser detenido.La audiencia incidental, para determinar si el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México concede la suspensión definitiva o sobresee la petición de amparo, se realizará el 7 de abril.“Soy inocente y volveré a San Lázaro” aseguró en una entrevista radiofónica y aseguró que pronto estará atendiendo todos los asuntos del noveno distrito cuando se aclare su situación legal, ya que todo mundo conoce su trayectoria y saben que él es un hombre de bien.Antonio Tarín, aseguró que se trata de una persecución política y un circo armado por el gobernador del estado, y que no existe delito alguno que perseguir.Aseguró que tuvo que tomar la decisión de pernoctar en San Lázaro la noche después que fuera notificada su orden de aprehensión fue porque estaba armando su estrategia política y debido a su amistad con el fallecido diputado Carlos Hermosillo, él contaba ya con las llaves del despacho del desaparecido legislador y optó por pasar la noche ahí. (Con información de H. Barrientos/ J. Pérez Espino/ El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.